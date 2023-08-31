https://sputniknews.com.tr/20230831/ikinci-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1075070887.html
İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3.8 büyüdü. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T10:03+0300
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2023
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İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
10:03 31.08.2023 (güncellendi: 10:06 31.08.2023)
© AASanayi
© AA
Ayrıntılar geliyor
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3.8 büyüdü.