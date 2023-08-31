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İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
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İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3.8 büyüdü. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

10:03 31.08.2023 (güncellendi: 10:06 31.08.2023)
© AASanayi
Sanayi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3.8 büyüdü.
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