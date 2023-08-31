https://sputniknews.com.tr/20230831/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-buyume-rakamlarini-degerlendirdi-1075071733.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etti

Şimşek, ikinci çeyrek büyüme rakamına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T10:23+0300

2023-08-31T10:23+0300

2023-08-31T11:10+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

büyüme

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Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.TÜİK tarafından bugün açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, Türkiye ekonomisi, 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü.Bakan Şimşek, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 olduğunu belirterek, "Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarete rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, küresel aktivitedeki zayıflamayla reel ihracatta düşüş devam ederken, güçlü iç talebe bağlı olarak ithalatın artışını sürdürdüğünü, böylece net dış talebin büyümeyi sınırlandırdığını bildirdi.Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamalarının yüzde 5,1 arttığına dikkati çeken Şimşek, büyümenin, güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasını hedeflediklerini aktardı.'Refah artışı toplumun tüm kesimlerine adil paylaşılacak'Şimşek, iç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230831/ikinci-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1075070887.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, büyüme