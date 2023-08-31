https://sputniknews.com.tr/20230831/guney-afrikada-facia-onlarca-kisi-hayatini-kaybetti-olu-sayisi-hizla-artiyor-1075072490.html

Güney Afrika'da facia: 'Onlarca kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı hızla artıyor'

Güney Afrika'da facia: 'Onlarca kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı hızla artıyor'

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir binada çıkan yangında onlarca kişi feci şekilde can verdi, ölü sayısı hızla artıyor. Binada çıkan yangın sonucu en... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T10:55+0300

2023-08-31T10:55+0300

2023-08-31T10:55+0300

dünya

güney afrika

yangın

yangın söndürme

arama kurtarma

sağlık çalışanı

acil durum

johannesburg

ölü

ölü sayısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075072592_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af0f5cc78d991b2eb35b96e04a3641d2.jpg

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gece saatlerinde bir binada çıkan yangın faciaya dönüştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, yangın faciasında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını belirtti. İtfaiye ekipleri dün gece alevlerle mücadele için büyük çaba harcarken bölgede gerçek anlamda bir can pazarı yaşandı. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mulaudzi, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Mulaudzi binanın evsizlerin herhangi bir kira sözleşmesi olmadan yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti.Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı. Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230831/yunan-medyasi-atina-yonetimi-30-agustosu-kutlayan-paylasimi-nedeniyle-natoyu-uyardi-1075071161.html

güney afrika

johannesburg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney afrika, yangın, yangın söndürme, arama kurtarma, sağlık çalışanı, acil durum, johannesburg, ölü, ölü sayısı, yaralı, ağır yaralı, facia, hastane, itfaiye