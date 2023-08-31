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https://sputniknews.com.tr/20230831/guney-afrikada-facia-onlarca-kisi-hayatini-kaybetti-olu-sayisi-hizla-artiyor-1075072490.html
Güney Afrika'da facia: 'Onlarca kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı hızla artıyor'
Güney Afrika'da facia: 'Onlarca kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı hızla artıyor'
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir binada çıkan yangında onlarca kişi feci şekilde can verdi, ölü sayısı hızla artıyor. Binada çıkan yangın sonucu en... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T10:55+0300
2023-08-31T10:55+0300
dünya
güney afrika
yangın
yangın söndürme
arama kurtarma
sağlık çalışanı
acil durum
johannesburg
ölü
ölü sayısı
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Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gece saatlerinde bir binada çıkan yangın faciaya dönüştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, yangın faciasında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını belirtti. İtfaiye ekipleri dün gece alevlerle mücadele için büyük çaba harcarken bölgede gerçek anlamda bir can pazarı yaşandı. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mulaudzi, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Mulaudzi binanın evsizlerin herhangi bir kira sözleşmesi olmadan yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti.Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı. Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/yunan-medyasi-atina-yonetimi-30-agustosu-kutlayan-paylasimi-nedeniyle-natoyu-uyardi-1075071161.html
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güney afrika, yangın, yangın söndürme, arama kurtarma, sağlık çalışanı, acil durum, johannesburg, ölü, ölü sayısı, yaralı, ağır yaralı, facia, hastane, itfaiye
güney afrika, yangın, yangın söndürme, arama kurtarma, sağlık çalışanı, acil durum, johannesburg, ölü, ölü sayısı, yaralı, ağır yaralı, facia, hastane, itfaiye

Güney Afrika'da facia: 'Onlarca kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı hızla artıyor'

10:55 31.08.2023
© AFP 2023 / MICHELE SPATARIGüney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir binada çıkan yangında onlarca kişi feci şekilde can verdi.
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir binada çıkan yangında onlarca kişi feci şekilde can verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / MICHELE SPATARI
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Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir binada çıkan yangında onlarca kişi feci şekilde can verdi, ölü sayısı hızla artıyor. Binada çıkan yangın sonucu en az 63 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gece saatlerinde bir binada çıkan yangın faciaya dönüştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, yangın faciasında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını belirtti. İtfaiye ekipleri dün gece alevlerle mücadele için büyük çaba harcarken bölgede gerçek anlamda bir can pazarı yaşandı. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mulaudzi, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Mulaudzi binanın evsizlerin herhangi bir kira sözleşmesi olmadan yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti.
Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı. Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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