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https://sputniknews.com.tr/20230831/gabonda-gecis-hukumetinin-lideri-cumhuriyet-muhafizlari-komutani-nguema-oldu-1075064255.html
Gabon'da geçiş hükümetinin lideri Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Nguema oldu
Gabon'da geçiş hükümetinin lideri Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Nguema oldu
Bu sabah askerin yönetime el koyduğu Gabon'da geçiş hükümetinin liderliğine Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema getirildi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T00:18+0300
2023-08-31T00:25+0300
dünya
gabon
afrika
brice oligui nguema
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Devlet televizyonunda okunan bildiride, geçiş hükümetinin başına oy birliğiyle General Nguema'nın getirildiği duyuruldu.Babası subay olan Nguema, askeri eğitimini Fas'ın Meknes kentindeki Fas Kraliyet Askeri Akademisi'nde tamamladı, ardından Gabon'un ekvator ormanlarındaki Komando Eğitim Merkezinden mezun oldu.General Nguema, askeri kariyerinin ardından eski Cumhurbaşkanı Omar Bongo'nun yaveri oldu ve Bongo'nun 2009'daki ölümüne kadar bu görevine devam etti.Babası öldükten sonra koltuğu devralan Ali Bongo ile arası açılan Nguema, Gabon'un Rabat ve Dakar Büyükelçiliklerine Askeri Ataşe olarak gönderilerek ülkeden uzaklaştırıldı.Nguema, 2019'de Cumhurbaşkanı Bongo'nun felç geçirmesinden bir yıl sonra, Ali Bongo'nun üvey kardeşi Frederic Bongo'nun yerine, Cumhuriyet Muhafızlarının istihbarat biriminin başına geçti ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönüş yaptı.Birkaç ay sonra Cumhuriyet Muhafızlarının Komutanlığına terfi eden Nguema, Cumhuriyet Muhafızları içerisinde doğrudan Ali Bongo'ya bağlı Özel Müdahaleler birimini kurdu ve zamanla bu birimi güçlendirdi.Nguema'nın Bongo ailesiyle hem akrabalığı hem de yakın uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri olduğu biliniyor.Askerler yönetime el koyduOrta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230830/askeri-darbenin-yasandigi-gabon-hakkinda-neler-biliniyor-1075058236.html
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gabon, afrika, brice oligui nguema
gabon, afrika, brice oligui nguema

Gabon'da geçiş hükümetinin lideri Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Nguema oldu

00:18 31.08.2023 (güncellendi: 00:25 31.08.2023)
© AA GörüntüBu sabah askerin yönetime el koyduğu Gabon'da geçiş hükümetinin liderliğine Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema getirildi. Devlet televizyonunda Albay Ulrich Manfoumbi (ortada) tarafından okunan bildiride, geçiş hükümetinin başına oy birliğiyle General Nguema'nın getirildiği duyuruldu.
Bu sabah askerin yönetime el koyduğu Gabon'da geçiş hükümetinin liderliğine Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema getirildi. Devlet televizyonunda Albay Ulrich Manfoumbi (ortada) tarafından okunan bildiride, geçiş hükümetinin başına oy birliğiyle General Nguema'nın getirildiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA Görüntü
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Bu sabah askerin yönetime el koyduğu Gabon'da geçiş hükümetinin liderliğine Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema getirildi.
Devlet televizyonunda okunan bildiride, geçiş hükümetinin başına oy birliğiyle General Nguema'nın getirildiği duyuruldu.
Babası subay olan Nguema, askeri eğitimini Fas'ın Meknes kentindeki Fas Kraliyet Askeri Akademisi'nde tamamladı, ardından Gabon'un ekvator ormanlarındaki Komando Eğitim Merkezinden mezun oldu.
General Nguema, askeri kariyerinin ardından eski Cumhurbaşkanı Omar Bongo'nun yaveri oldu ve Bongo'nun 2009'daki ölümüne kadar bu görevine devam etti.
Babası öldükten sonra koltuğu devralan Ali Bongo ile arası açılan Nguema, Gabon'un Rabat ve Dakar Büyükelçiliklerine Askeri Ataşe olarak gönderilerek ülkeden uzaklaştırıldı.
Nguema, 2019'de Cumhurbaşkanı Bongo'nun felç geçirmesinden bir yıl sonra, Ali Bongo'nun üvey kardeşi Frederic Bongo'nun yerine, Cumhuriyet Muhafızlarının istihbarat biriminin başına geçti ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönüş yaptı.
Birkaç ay sonra Cumhuriyet Muhafızlarının Komutanlığına terfi eden Nguema, Cumhuriyet Muhafızları içerisinde doğrudan Ali Bongo'ya bağlı Özel Müdahaleler birimini kurdu ve zamanla bu birimi güçlendirdi.
Nguema'nın Bongo ailesiyle hem akrabalığı hem de yakın uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.
Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.
Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.
Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.
Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.
Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.
Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor? infografik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
MULTİMEDYA
Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor?
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