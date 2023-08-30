https://sputniknews.com.tr/20230830/askeri-darbenin-yasandigi-gabon-hakkinda-neler-biliniyor-1075058236.html
Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor?
Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor?
Afrika’da 2020’den bu yana Mali, Sudan, Gine, Burkina Faso, Gine-Bissau ve Nijer'de gerçekleşen darbelerin ardından zincirin son halkası Gabon oldu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T21:30+0300
2023-08-30T21:30+0300
2023-08-30T21:30+0300
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Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı. Sputnik, Afrika'nın batısında bulunan bu ülke hakkında bilinenleri bir infografikte topladı.
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infografik, gabon, afrika, инфографика, asker
infografik, gabon, afrika, инфографика, asker
Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor?
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Afrika’da 2020’den bu yana Mali, Sudan, Gine, Burkina Faso, Gine-Bissau ve Nijer'de gerçekleşen darbelerin ardından zincirin son halkası Gabon oldu.
Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı. Sputnik, Afrika'nın batısında bulunan bu ülke hakkında bilinenleri bir infografikte topladı.