https://sputniknews.com.tr/20230830/askeri-darbenin-yasandigi-gabon-hakkinda-neler-biliniyor-1075058236.html

Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor?

Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor?

Afrika’da 2020’den bu yana Mali, Sudan, Gine, Burkina Faso, Gine-Bissau ve Nijer'de gerçekleşen darbelerin ardından zincirin son halkası Gabon oldu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

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Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı. Sputnik, Afrika'nın batısında bulunan bu ülke hakkında bilinenleri bir infografikte topladı.

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