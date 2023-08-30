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https://sputniknews.com.tr/20230830/askeri-darbenin-yasandigi-gabon-hakkinda-neler-biliniyor-1075058236.html
Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor?
Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor?
Afrika’da 2020’den bu yana Mali, Sudan, Gine, Burkina Faso, Gine-Bissau ve Nijer'de gerçekleşen darbelerin ardından zincirin son halkası Gabon oldu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
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Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı. Sputnik, Afrika'nın batısında bulunan bu ülke hakkında bilinenleri bir infografikte topladı.
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infografik, gabon, afrika, инфографика, asker
infografik, gabon, afrika, инфографика, asker

Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor?

21:30 30.08.2023
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Afrika’da 2020’den bu yana Mali, Sudan, Gine, Burkina Faso, Gine-Bissau ve Nijer'de gerçekleşen darbelerin ardından zincirin son halkası Gabon oldu.
Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı. Sputnik, Afrika'nın batısında bulunan bu ülke hakkında bilinenleri bir infografikte topladı.
Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor? infografik - Sputnik Türkiye
Askeri darbenin yaşandığı Gabon hakkında neler biliniyor? infografik - Sputnik Türkiye
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