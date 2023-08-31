https://sputniknews.com.tr/20230831/fsb-rusyada-bir-dizi-teror-saldirisi-hazirlayan-ukraynali-sabotajcilar-etkisiz-hale-getirildi-1075074283.html

FSB: Rusya'da bir dizi terör saldırısı hazırlayan Ukraynalı sabotajcılar etkisiz hale getirildi

FSB: Rusya'da bir dizi terör saldırısı hazırlayan Ukraynalı sabotajcılar etkisiz hale getirildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya topraklarında bir dizi ses getirecek terör saldırısı hazırlayan 2 Ukraynalı sabotajcının öldürüldüğünü, 3'ü yaralı... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T11:56+0300

2023-08-31T11:56+0300

2023-08-31T11:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

fsb

terör

terör örgütü

sabotaj

altyapı

tesis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064337976_0:76:1437:884_1920x0_80_0_0_60a9efb6d4f9628b57f527a3c62d784d.jpg

FSB, Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde düzenlediği operasyonla Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ana İstihbarat Dairesi ile Özel Harekat Kuvvetleri personelinden oluşan sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdi.FSB, sabotajcıların amacının Rusya topraklarındaki askeri ve enerji altyapı tesislerine yönelik bir dizi ses getirecek terör saldırısı düzenlemek olduğunun altını çizdi."Bryansk Bölgesi'nin Navelskiy mevkiinde operasyonel faaliyetler sırasında 2 militan öldürüldü, 3'ü yaralı 5 militan yakalandı" bilgisini paylaşan FSB, her bir sabotajcının üzerinde ABD yapımı susturuculu tüfekler, güçlü patlayıcılar, çok sayıda NATO tarzı el bombası ve fişek ile gece görüş cihazlarından oluşan kitler ele geçirildiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230831/moskova-bolgesinde-ukraynaya-ait-iha-vuruldu-1075070066.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, rusya, fsb, terör, terör örgütü, sabotaj, altyapı, tesis, keşif, nato, abd, patlayıcı, el bombası, fişek, ekipman