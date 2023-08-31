https://sputniknews.com.tr/20230831/fsb-rusyada-bir-dizi-teror-saldirisi-hazirlayan-ukraynali-sabotajcilar-etkisiz-hale-getirildi-1075074283.html
FSB: Rusya'da bir dizi terör saldırısı hazırlayan Ukraynalı sabotajcılar etkisiz hale getirildi
FSB: Rusya'da bir dizi terör saldırısı hazırlayan Ukraynalı sabotajcılar etkisiz hale getirildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya topraklarında bir dizi ses getirecek terör saldırısı hazırlayan 2 Ukraynalı sabotajcının öldürüldüğünü, 3'ü yaralı... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T11:56+0300
2023-08-31T11:56+0300
2023-08-31T11:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
fsb
terör
terör örgütü
sabotaj
altyapı
tesis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064337976_0:76:1437:884_1920x0_80_0_0_60a9efb6d4f9628b57f527a3c62d784d.jpg
FSB, Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde düzenlediği operasyonla Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ana İstihbarat Dairesi ile Özel Harekat Kuvvetleri personelinden oluşan sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdi.FSB, sabotajcıların amacının Rusya topraklarındaki askeri ve enerji altyapı tesislerine yönelik bir dizi ses getirecek terör saldırısı düzenlemek olduğunun altını çizdi."Bryansk Bölgesi'nin Navelskiy mevkiinde operasyonel faaliyetler sırasında 2 militan öldürüldü, 3'ü yaralı 5 militan yakalandı" bilgisini paylaşan FSB, her bir sabotajcının üzerinde ABD yapımı susturuculu tüfekler, güçlü patlayıcılar, çok sayıda NATO tarzı el bombası ve fişek ile gece görüş cihazlarından oluşan kitler ele geçirildiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230831/moskova-bolgesinde-ukraynaya-ait-iha-vuruldu-1075070066.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064337976_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_91e63366724d0d93d849a930cac4ace3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, fsb, terör, terör örgütü, sabotaj, altyapı, tesis, keşif, nato, abd, patlayıcı, el bombası, fişek, ekipman
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, fsb, terör, terör örgütü, sabotaj, altyapı, tesis, keşif, nato, abd, patlayıcı, el bombası, fişek, ekipman
FSB: Rusya'da bir dizi terör saldırısı hazırlayan Ukraynalı sabotajcılar etkisiz hale getirildi
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya topraklarında bir dizi ses getirecek terör saldırısı hazırlayan 2 Ukraynalı sabotajcının öldürüldüğünü, 3'ü yaralı 5 sabotajcının sağ olarak yakalandığını duyurdu.
FSB, Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde düzenlediği operasyonla Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ana İstihbarat Dairesi ile Özel Harekat Kuvvetleri personelinden oluşan sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdi.
FSB, sabotajcıların amacının Rusya topraklarındaki askeri ve enerji altyapı tesislerine yönelik bir dizi ses getirecek terör saldırısı düzenlemek olduğunun altını çizdi.
"Bryansk Bölgesi'nin Navelskiy mevkiinde operasyonel faaliyetler sırasında 2 militan öldürüldü, 3'ü yaralı 5 militan yakalandı" bilgisini paylaşan FSB, her bir sabotajcının üzerinde ABD yapımı susturuculu tüfekler, güçlü patlayıcılar, çok sayıda NATO tarzı el bombası ve fişek ile gece görüş cihazlarından oluşan kitler ele geçirildiğini belirtti.