https://sputniknews.com.tr/20230831/eski-cia-danismani-rickards-abd-ukraynadaki-catismayi-secimlere-kadar-uzatip-ardindan-birakacak-1075086107.html
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
Eski CIA danışmanı James Rickards, ABD idaresinin, Başkan Joe Biden’in yeniden seçilme şansını yükseltmek için Ukrayna’daki çatışmayı 2024 seçimlerine kadar... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T17:59+0300
2023-08-31T17:59+0300
2023-08-31T17:59+0300
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Rickards, The Daily Reckoning için kaleme aldığı yazıda, “Ukrayna’nın kazanma şansı yok ama çatışma yine de tırmanabilir. Biden ekibi aşağılayıcı yenilgiyi kabul etmek istemiyor. Onlar gerçekten de Biden’in yeniden seçilme şansını yükseltmek için çatışmayı 2024 seçimlerine kadar uzatmak istiyor. Ardından Biden, 2021 Ağustos ayında Afganlara yaptığı gibi Ukraynalıları da yalnız bırakacak” ifadesini kullandı.Rusya’nın kararlı şekilde bu çatışmayı kazanmak üzere olduğunu kaydeden Rickards, Ukrayna’ya verilen Patriot hava savunma sistemlerinin, HIMARS çok namlulu füze atarlarının, Leopard ve Challenger tanklarının, Bradley zırhlı savaş araçlarının ve Storm Shadow füzelerinin savaşın gidişatını değiştiremediğini belirterek, “Çatışmalarda 200 binden fazla Ukraynalı asker ölçü” iddiasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230831/hakan-fidan-disisleri-bakani-sifatiyla-ilk-kez-rusyada-1075070581.html
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himars, cia, abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, zırhlı araç
himars, cia, abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, zırhlı araç
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
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Eski CIA danışmanı James Rickards, ABD idaresinin, Başkan Joe Biden’in yeniden seçilme şansını yükseltmek için Ukrayna’daki çatışmayı 2024 seçimlerine kadar uzatacağını belirtti.
Rickards
, The Daily Reckoning
için kaleme aldığı yazıda, “Ukrayna’nın kazanma şansı yok ama çatışma yine de tırmanabilir. Biden ekibi aşağılayıcı yenilgiyi kabul etmek istemiyor. Onlar gerçekten de Biden’in yeniden seçilme şansını yükseltmek için çatışmayı 2024 seçimlerine kadar uzatmak istiyor. Ardından Biden, 2021 Ağustos ayında Afganlara yaptığı gibi Ukraynalıları da yalnız bırakacak”
ifadesini kullandı.
Rusya’nın kararlı şekilde bu çatışmayı kazanmak üzere olduğunu kaydeden Rickards, Ukrayna’ya verilen Patriot hava savunma sistemlerinin, HIMARS çok namlulu füze atarlarının, Leopard ve Challenger tanklarının, Bradley zırhlı savaş araçlarının ve Storm Shadow füzelerinin savaşın gidişatını değiştiremediğini belirterek, “Çatışmalarda 200 binden fazla Ukraynalı asker ölçü” iddiasında bulundu.