https://sputniknews.com.tr/20230831/erdal-besikcioglundan-behzat-cnin-izinsiz-yayinlanmasina-dava-1075084759.html
Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç.'nin izinsiz yayınlanmasına dava
Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç.'nin izinsiz yayınlanmasına dava
Erdal Beşikçioğlu, başrolünde yer aldığı ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizinin Netflix’te yaklaşık 200 ülkede izinsiz şekilde yayınlandığı iddiasıyla... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T16:44+0300
2023-08-31T16:44+0300
2023-08-31T16:44+0300
yaşam
erdal beşikçioğlu
dava
behzat ç
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Erdal Beşikçioğlu, başrolünde yer aldığı ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizinin Netflix’te yaklaşık 200 ülkede izinsiz şekilde yayınlandığı iddiasıyla Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye 160 bin liralık tazminat davası açtıİstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Beşikçioğlu’nun avukatları Ergin Akçay ile Levent Polat, şu sözlere yer verdi: “Erdal Beşikçioğlu, dizinin sadece televizyon kanalında yayınlanmasına izin vermişti. Müvekkilin, maddi ve manevi zararı giderilmelidir.”
https://sputniknews.com.tr/20230531/trafik-kazasinda-agir-yaralanmisti-sergen-deveci-behzat-c-kadrosuna-dahil-oldu-1071845859.html
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erdal beşikçioğlu, dava, behzat ç
erdal beşikçioğlu, dava, behzat ç
Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç.'nin izinsiz yayınlanmasına dava
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Erdal Beşikçioğlu, başrolünde yer aldığı ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizinin Netflix’te yaklaşık 200 ülkede izinsiz şekilde yayınlandığı iddiasıyla Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye 160 bin liralık tazminat davası açtı.
Erdal Beşikçioğlu, başrolünde yer aldığı ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizinin Netflix’te yaklaşık 200 ülkede izinsiz şekilde yayınlandığı iddiasıyla Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye 160 bin liralık tazminat davası açtı
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Beşikçioğlu’nun avukatları Ergin Akçay ile Levent Polat, şu sözlere yer verdi:
“Erdal Beşikçioğlu, dizinin sadece televizyon kanalında yayınlanmasına izin vermişti. Müvekkilin, maddi ve manevi zararı giderilmelidir.”