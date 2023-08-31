https://sputniknews.com.tr/20230831/erdal-besikcioglundan-behzat-cnin-izinsiz-yayinlanmasina-dava-1075084759.html

Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç.'nin izinsiz yayınlanmasına dava

Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç.'nin izinsiz yayınlanmasına dava

Erdal Beşikçioğlu, başrolünde yer aldığı ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizinin Netflix’te yaklaşık 200 ülkede izinsiz şekilde yayınlandığı iddiasıyla... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T16:44+0300

2023-08-31T16:44+0300

2023-08-31T16:44+0300

yaşam

erdal beşikçioğlu

dava

behzat ç

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Erdal Beşikçioğlu, başrolünde yer aldığı ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizinin Netflix’te yaklaşık 200 ülkede izinsiz şekilde yayınlandığı iddiasıyla Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye 160 bin liralık tazminat davası açtıİstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Beşikçioğlu’nun avukatları Ergin Akçay ile Levent Polat, şu sözlere yer verdi: “Erdal Beşikçioğlu, dizinin sadece televizyon kanalında yayınlanmasına izin vermişti. Müvekkilin, maddi ve manevi zararı giderilmelidir.”

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erdal beşikçioğlu, dava, behzat ç