https://sputniknews.com.tr/20230531/trafik-kazasinda-agir-yaralanmisti-sergen-deveci-behzat-c-kadrosuna-dahil-oldu-1071845859.html

Sergen Deveci, Behzat Ç. kadrosuna dahil oldu

Sergen Deveci, Behzat Ç. kadrosuna dahil oldu

Geçen aylarda Karadeniz turnesi dönüşü trafik kazası geçiren Sergen Deveci, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ile setlere dönüyor. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

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sergen deveci

trafik kazası

yaşam

behzat ç

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‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ikinci sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin ikinci sezon okuma provası geçen hafta yapıldı.Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç’ın yer aldığı diziye Özge Yağız ve Selen Öztürk yine konuk olacak.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadroya Sergen Deveci, Alper Kut ve Devrim Yakut dahil oldu.Geçirdiği trafik kazasının ardından ilk kez setlere dönen Deveci, dizide bir polise hayat verecek.Ne olmuştu?Turne dönüşü oyuncuların bulunduğu minibüs ile Hacı Ahmet K. yönetimindeki tıra arkadan çarpmıştı. Kazada yönetmen Tolga Güleryüz ve teknik görevlilerden Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybetti. Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy da yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20221122/trafik-kazasinda-yaralanan-oyuncu-sergen-deveci-ameliyata-alindi-1063725502.html

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sergen deveci, trafik kazası, behzat ç