https://sputniknews.com.tr/20221122/trafik-kazasinda-yaralanan-oyuncu-sergen-deveci-ameliyata-alindi-1063725502.html

Trafik kazasında yaralanan oyuncu Sergen Deveci ameliyata alındı

Trafik kazasında yaralanan oyuncu Sergen Deveci ameliyata alındı

Merzifon'da tiyatro ekibini taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada yaralanmasının ardından ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Sergen Deveci, Şişli'deki... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T18:27+0300

2022-11-22T18:27+0300

2022-11-22T18:45+0300

sergen deveci

türkiye

ameliyat

oyuncu

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Merzifon'da yaşanan trafik kazasında yaralanan oyuncu Sergen Deveci ameliyata alındı.İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Medikal Direktörü Uzman Dr. Özgür Şamilgil, hastanın boynunda ve omurgalarındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olmasına karar verildiğini kaydetti.Şamilgil, "Tüm hazırlıkları yapıldı. Kendisini biraz önce ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, espriler yapıyor. İyi olacağına inanıyor. Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu Hocamız omurga cerrahisi konusunda zaten isim yapmış birisi. Kendisi birazdan ameliyata alınacak. Umarım ameliyat da başarılı geçecek. Tüm dileklerimiz onun iyileşmesi yönünde" ifadelerini kullandı.Deveci'nin tedavi ve ameliyat süreci ile ilgili bilgi veren Şamilgil, şunları söyledi:Uzman Dr. Şamilgil, şu anki bulguların ameliyat olmadığı takdirde hasar oluşabileceğini gösterdiğini belirterek, ameliyat sonrası bu hasar riskinin ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini vurguladı.Şamilgil, "Bunun için bir yüzde vermek, 'bu ameliyat yüzde 100 başarılı olacaktır' demek mümkün değil ama en iyi yerde, en emin ellerde bu ameliyatın riski başka hastanelere göre biraz daha düşüktür. Ameliyat başarılı geçtiği takdirde bir haftaya kadar iyileşip evine taburcu olabileceğini düşünüyoruz" dedi.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20221121/kazada-agir-yaralanan-oyuncu-sergen-deveci-ambulans-ucakla-istanbula-sevk-edildi--1063695658.html

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sergen deveci, ameliyat, oyuncu