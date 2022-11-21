https://sputniknews.com.tr/20221121/kazada-agir-yaralanan-oyuncu-sergen-deveci-ambulans-ucakla-istanbula-sevk-edildi--1063695658.html

Trafik kazasında ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi

Trafik kazasında ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, Sağlık Bakanlığı’na... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kaza

minibüs

oyuncu

tiyatrocu

sergen deveci

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Amasya'nın Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkiinde yaşanan kazada Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan minibüs, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut B. tedavilerinin ardından taburcu olurken, Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun OMÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi’nin tedavileri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Yoğun bakımdaki takibi sonrası tedavisine İstanbul’da devam edilmesine karar verilen Sergen Deveci için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak devreye girdi. Deveci, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla İstanbul Özel Florance Nightingale Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili süren soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut B. tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20221121/amasyada-tiyatroculari-tasiyan-arac-kaza-yapti-3-olu-8-yarali-1063666908.html

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kaza, minibüs, oyuncu, tiyatrocu, sergen deveci