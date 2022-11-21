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SON DAKİKA | Amasya’da tiyatrocuları taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı
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https://sputniknews.com.tr/20221121/amasyada-tiyatroculari-tasiyan-arac-kaza-yapti-3-olu-8-yarali-1063666908.html
Amasya’da tiyatrocuları taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı
Amasya’da tiyatrocuları taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı
Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T03:59+0300
2022-11-21T03:59+0300
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amasya
kaza
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Amasya Merzifon'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Çorum’dan Samsun’a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpıştı.Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda 'Başbelası' adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.
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amasya, kaza
amasya, kaza

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı

03:59 21.11.2022
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Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Amasya Merzifon'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Çorum’dan Samsun’a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda 'Başbelası' adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.
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