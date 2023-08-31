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https://sputniknews.com.tr/20230831/cezayirli-profesor-kahi-fransa-tazminat-odemek-istemedigi-icin-nukleer-haritayi-vermiyor-1075084611.html
Cezayirli Profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
Cezayirli Profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
Cezayirli siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Kahi, Fransa’nın Cezayir’de yaptığı nükleer denemelere ve gömülen atıklara ilişkin topoğrafik... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T16:43+0300
2023-08-31T16:43+0300
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Cezayir’de bulunan Ouargla Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Mabruk Kahi, Sputnik’e açıklamasında, “Fransa, nükleer deneme haritalarını ve planlarını Cezayir'e teslim ederse, bu adım onun işlediği suçu doğrulayacak ve bu, uluslararası yargı organlarının gözünden kaçmayacak. Ayrıca Fransa, haritaları verdikten sonra arşivleri ve Paris’e kaçırılan Cezayir tarihi hazinelerini de vermek zorunda kalmaktan korkuyor” ifadesini kullandı.Uzman, “Haritaların verilmesi, Fransa’nın, nükleer denemelerden kaynaklanan çevre ve insan sağlığına zararlar nedeniyle yerel halka ve Cezayir devletine tazminat ödemesi gerektiği anlamına geliyor. Fransa’nın Cezayirlilere tazminat ödemek istememesi çifte standartlarını gösteriyor, çünkü birkaç yıl önce Fransa, test alanları da dahil olmak üzere nükleer alanda çalışan ve radyasyondan etkilenen askeri personele tazminat ödenmesine ilişkin bir yasa çıkardı” dedi.Sekiz uluslararası sivil toplum kuruluşu, 29 Ağustos Salı günü, Fransa’nın Cezayir’deki nükleer denemeleriyle ilgili Cezayir, Fransa ve Birleşmiş Milletler’e gönderdiği açık mektupta, 1960-1966 döneminde gerçekleştirilen nükleer denemelerin yapıldığının tanınması, sorumluluğun kabul edilmesi ve olumsuz sonuçlarının düzeltilmesi çağrısında bulunmuştu.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa’dan nükleer deneme sahalarını temizlemesini ve kurbanlarına yardım edilmesini talep ettiklerini defalarca dile getirmişti. Fransa, 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde 4’ü yerin üstünde 13’ü de yer altında olmak üzere en az 17 nükleer deneme yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/abd-ukraynanin-tuna-nehri-uzerinden-tahil-ihracatini-artirmak-istiyoruz-1075084505.html
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cezayir, fransa, afrika, nükleer deneme, birleşmiş milletler (bm), abdulmecid tebbun
cezayir, fransa, afrika, nükleer deneme, birleşmiş milletler (bm), abdulmecid tebbun

Cezayirli Profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor

16:43 31.08.2023
© AAFransa - Cezayir
Fransa - Cezayir - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA
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Cezayirli siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Kahi, Fransa’nın Cezayir’de yaptığı nükleer denemelere ve gömülen atıklara ilişkin topoğrafik haritaları vermeyi reddetmesinin, sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmek ve mağdurlara tazminat ödemek istememesinden kaynaklandığını belirtti.
Cezayir’de bulunan Ouargla Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Mabruk Kahi, Sputnik’e açıklamasında, “Fransa, nükleer deneme haritalarını ve planlarını Cezayir'e teslim ederse, bu adım onun işlediği suçu doğrulayacak ve bu, uluslararası yargı organlarının gözünden kaçmayacak. Ayrıca Fransa, haritaları verdikten sonra arşivleri ve Paris’e kaçırılan Cezayir tarihi hazinelerini de vermek zorunda kalmaktan korkuyor” ifadesini kullandı.
Uzman, “Haritaların verilmesi, Fransa’nın, nükleer denemelerden kaynaklanan çevre ve insan sağlığına zararlar nedeniyle yerel halka ve Cezayir devletine tazminat ödemesi gerektiği anlamına geliyor. Fransa’nın Cezayirlilere tazminat ödemek istememesi çifte standartlarını gösteriyor, çünkü birkaç yıl önce Fransa, test alanları da dahil olmak üzere nükleer alanda çalışan ve radyasyondan etkilenen askeri personele tazminat ödenmesine ilişkin bir yasa çıkardı” dedi.
Sekiz uluslararası sivil toplum kuruluşu, 29 Ağustos Salı günü, Fransa’nın Cezayir’deki nükleer denemeleriyle ilgili Cezayir, Fransa ve Birleşmiş Milletler’e gönderdiği açık mektupta, 1960-1966 döneminde gerçekleştirilen nükleer denemelerin yapıldığının tanınması, sorumluluğun kabul edilmesi ve olumsuz sonuçlarının düzeltilmesi çağrısında bulunmuştu.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa’dan nükleer deneme sahalarını temizlemesini ve kurbanlarına yardım edilmesini talep ettiklerini defalarca dile getirmişti. Fransa, 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde 4’ü yerin üstünde 13’ü de yer altında olmak üzere en az 17 nükleer deneme yapmıştı.
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