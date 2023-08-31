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https://sputniknews.com.tr/20230831/abd-ukraynanin-tuna-nehri-uzerinden-tahil-ihracatini-artirmak-istiyoruz-1075084505.html
ABD: Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerinden tahıl ihracatını artırmak istiyoruz
ABD: Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerinden tahıl ihracatını artırmak istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Romanya ve Moldova ile birlikte Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracatını artırmak istediğini açıkladı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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2023-08-31T16:39+0300
dünya
tahıl anlaşması
nato
ukrayna krizi
ukrayna
abd
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Tuna Nehri üzerinden Ukrayna tahıl ihracatını artırmak için Romanya ve Moldova ile birlikte çalıştığı belirtildi.Açıklamada, başta Tuna olmak üzere NATO ülkelerinin karasularından geçen alternatif rotaların destekleneceği belirtildi.ABD'nin Tuna koridorundan geçen Ukrayna tahılının hacmini iki katına çıkarmayı hedeflediği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, ABD'nin BM ve Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması yönündeki tedbirlerini desteklediği kaydedildi.
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tahıl anlaşması, nato, ukrayna krizi, ukrayna, abd
tahıl anlaşması, nato, ukrayna krizi, ukrayna, abd

ABD: Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerinden tahıl ihracatını artırmak istiyoruz

16:39 31.08.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Multimedya arşivine gidinTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Romanya ve Moldova ile birlikte Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracatını artırmak istediğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Tuna Nehri üzerinden Ukrayna tahıl ihracatını artırmak için Romanya ve Moldova ile birlikte çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, başta Tuna olmak üzere NATO ülkelerinin karasularından geçen alternatif rotaların destekleneceği belirtildi.
ABD'nin Tuna koridorundan geçen Ukrayna tahılının hacmini iki katına çıkarmayı hedeflediği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin BM ve Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması yönündeki tedbirlerini desteklediği kaydedildi.
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