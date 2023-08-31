https://sputniknews.com.tr/20230831/abd-ukraynanin-tuna-nehri-uzerinden-tahil-ihracatini-artirmak-istiyoruz-1075084505.html

ABD: Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerinden tahıl ihracatını artırmak istiyoruz

ABD: Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerinden tahıl ihracatını artırmak istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Romanya ve Moldova ile birlikte Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracatını artırmak istediğini açıkladı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T16:39+0300

2023-08-31T16:39+0300

2023-08-31T16:39+0300

dünya

tahıl anlaşması

nato

ukrayna krizi

ukrayna

abd

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Tuna Nehri üzerinden Ukrayna tahıl ihracatını artırmak için Romanya ve Moldova ile birlikte çalıştığı belirtildi.Açıklamada, başta Tuna olmak üzere NATO ülkelerinin karasularından geçen alternatif rotaların destekleneceği belirtildi.ABD'nin Tuna koridorundan geçen Ukrayna tahılının hacmini iki katına çıkarmayı hedeflediği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, ABD'nin BM ve Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması yönündeki tedbirlerini desteklediği kaydedildi.

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tahıl anlaşması, nato, ukrayna krizi, ukrayna, abd