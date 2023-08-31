https://sputniknews.com.tr/20230831/bati-basini-cini-ziyarete-giden-ingiliz-yetkililerin-telefonlari-imha-edilecek-1075082186.html
Batı basını: Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
Batı basını: Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
Daily Mail, Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin bilgisayarlarının ‘temizleneceğini’ ve telefonlarının imha edileceğini aktardı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T15:40+0300
2023-08-31T15:40+0300
2023-08-31T15:40+0300
batı basını
çin
ingiliz
telefon
dünya
güvenlik
imha
şantaj
casus
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Birleşik Krallık merkezli Daily Mail gazetesinin haberine göre, Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin bilgisayarları ‘temizlenecek’ ve casusluk risklerinden kaçınmak için kendilerine verilen tek kullanımlık telefonlar imha edilecek. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, 30 Ağustos'ta resmi bir ziyaret için Çin'e gitti. Gazeteye göre, Cleverly ve diğer yetkililer Çin’e gitmeden birkaç hafta önce eğitim aldı. Eğitim sırasında özellikle yetkililere ‘çekici kadınların’ hırsızlık ve şantaj için kullanılabileceği söylendi. Heyet üyelerine ayrıca akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarını yanlarında götürmemeleri tavsiye edildi.Haberde, "İngiltere'ye dönüşte, tüm bilgisayarlarının sabit diskleri çıkarılacak ve temizlenecek. Tek kullanımlık telefonlar, kötü amaçlı yazılım tehdidi nedeniyle daha sonra imha edilecek" denildi.Bu tavsiyelerin İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nden yapıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230807/bati-medyasi-londra-cinin-elektrikli-araclarla-ingilizleri-gozetlediginden-supheleniyor-1074447324.html
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batı basını, çin, ingiliz, telefon, güvenlik, imha, şantaj, casus
batı basını, çin, ingiliz, telefon, güvenlik, imha, şantaj, casus
Batı basını: Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
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Daily Mail, Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin bilgisayarlarının ‘temizleneceğini’ ve telefonlarının imha edileceğini aktardı.
Birleşik Krallık merkezli Daily Mail gazetesinin haberine göre, Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin bilgisayarları ‘temizlenecek’ ve casusluk risklerinden kaçınmak için kendilerine verilen tek kullanımlık telefonlar imha edilecek.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, 30 Ağustos'ta resmi bir ziyaret için Çin'e gitti. Gazeteye göre, Cleverly ve diğer yetkililer Çin’e gitmeden birkaç hafta önce eğitim aldı. Eğitim sırasında özellikle yetkililere ‘çekici kadınların’ hırsızlık ve şantaj için kullanılabileceği söylendi. Heyet üyelerine ayrıca akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarını yanlarında götürmemeleri tavsiye edildi.
Haberde, "İngiltere'ye dönüşte, tüm bilgisayarlarının sabit diskleri çıkarılacak ve temizlenecek. Tek kullanımlık telefonlar, kötü amaçlı yazılım tehdidi nedeniyle daha sonra imha edilecek" denildi.
Bu tavsiyelerin İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nden yapıldığı kaydedildi.