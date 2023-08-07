https://sputniknews.com.tr/20230807/bati-medyasi-londra-cinin-elektrikli-araclarla-ingilizleri-gozetlediginden-supheleniyor-1074447324.html

Batı medyası: Londra, Çin'in elektrikli araçlarla İngilizleri ‘gözetlediğinden’ şüpheleniyor

Batı medyası: Londra, Çin'in elektrikli araçlarla İngilizleri ‘gözetlediğinden’ şüpheleniyor

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, Çinli elektrikli otomobillerin İngiliz vatandaşları hakkında bilgi toplamak için kullanıldığından şüphelenildiği... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T13:53+0300

2023-08-07T13:53+0300

2023-08-07T13:53+0300

ingiltere

çin

dünya

ajan

elektrikli otomobil

çin malı

ithal mallar

risk

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Telegraph gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, üst düzey İngiliz yetkililer ithal Çin malı elektrikli otomobillerin Çin hükümeti tarafından İngiliz vatandaşları hakkında bilgi toplamak için kullanıldığından şüphelendiğini açıkladı.Çin menşeli elektrikli otomobillerin İngiltere pazarındaki önemli büyümesinin, 2030 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni benzinli ve dizel otomobil yasağıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Gazeteye göre, düşük maliyetleri nedeniyle Çin elektrikli otomobillerinin İngiltere pazarına hakim olacağı tahmin ediliyor. Makalede ise şu ifadelere yer veriliyor:"Hükümet kaynakları, (Çin malı) otomobillerde bulunan teknolojinin konum verileri, ses kayıtları ve video görüntüleri de dahil olmak üzere büyük miktarda bilgi toplamak için kullanılabileceği, uzaktan etkiye açık olabileceği ve hatta (harici olarak) devre dışı bırakılabileceği yönündeki endişelerini dile getirdiler."Gazeteye konuşan üst düzey bir kaynak, Çinli elektrikli otomobillerin Birleşik Krallık için ‘yüksek riskli ürünler’ olduğunu ve Çinli üreticilerin A noktasından B noktasına ulaşımdan daha fazlasını yapabilecek bir ürün sunmaları halinde, otomobilleri veri toplama yetenekleriyle donatabileceklerini söyledi.

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ingiltere, çin, ajan, elektrikli otomobil, çin malı, ithal mallar, risk