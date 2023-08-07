https://sputniknews.com.tr/20230807/cumhuriyetci-baskan-adayi-ramaswamy-ukrayna-destegi-biden-ailesinin-yolsuzluguyla-iliskili-olabilir-1074445862.html

Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna desteği Biden ailesinin yolsuzluğuyla ilişkili olabilir

Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna desteği Biden ailesinin yolsuzluğuyla ilişkili olabilir

ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Vivek Ramaswamy, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olmasının ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesinin yolsuzluğuyla bağlantılı... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T12:56+0300

2023-08-07T12:56+0300

2023-08-07T12:56+0300

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ukrayna krizi

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ABD'de Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını açıklayan genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, Batı basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olmasının ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesinin ‘yolsuzluğundan’ kaynaklanabileceğini söyledi.Daha önce Iowa'daki bir kampanya etkinliğinde yaptığı konuşmada da Washington'un Ukrayna’daki çatışmalar süresince Kiev'e ‘sponsor olması’, Biden ailesinin bir üyesinin aldığı ‘multimilyon dolarlık rüşvet’ için ‘tazminat’ olabilir.Sözlerine “ABD ordusunun amacı, Amerikan çıkarlarını ilerletmek, vatanı korumak, ABD başkanının ailesinden birinin Burisma'dan aldığı 5 milyon dolarlık özel rüşvetin muhtemelen telafisi olan bazı rastgele çatışmaları amaçsızca yürütmek değil" şeklinde devam eden Ramaswamy, daha önce ABD ve Rusya'yla Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına ilişkin anlaşma imzalaması gerektiğini söylemişti. Bu anlaşma kapsamında Rusya ile ABD arasındaki ticaretin artırılmasını önermişti.Başkan adayı Ramaswamy’nin açıklamaları ise Temmuz ayında ABD Senatörü Chuck Grassley’in, Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın Joe Biden ile yaptığı yolsuzluk planını açıklayan bir FBI belgesi yayınlamış olmasına dayanıyor. İsimsiz kaynağa göre Burisma, dönemin ABD başkan yardımcısının oğlu olan avukat Hunter Biden'a yönetim kurulunda bir koltuk teklif etti. Belgede “Hunter Biden'ın babası aracılığıyla bizi her türlü sorundan koruyacağı” ifadeleri yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230731/cumhuriyetci-baskan-adayi-ramaswamyden-washingtona-cagri-ukrayna-sorunuyla-ugrasmayi-birakin-1074209067.html

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cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, abd, vivek ramaswamy, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nato