https://sputniknews.com.tr/20230807/cumhuriyetci-baskan-adayi-ramaswamy-ukrayna-destegi-biden-ailesinin-yolsuzluguyla-iliskili-olabilir-1074445862.html
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna desteği Biden ailesinin yolsuzluğuyla ilişkili olabilir
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna desteği Biden ailesinin yolsuzluğuyla ilişkili olabilir
ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Vivek Ramaswamy, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olmasının ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesinin yolsuzluğuyla bağlantılı... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T12:56+0300
2023-08-07T12:56+0300
2023-08-07T12:56+0300
cumhuriyetçi
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abd
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ukrayna krizi
rusya
nato
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ABD'de Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını açıklayan genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, Batı basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olmasının ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesinin ‘yolsuzluğundan’ kaynaklanabileceğini söyledi.Daha önce Iowa'daki bir kampanya etkinliğinde yaptığı konuşmada da Washington'un Ukrayna’daki çatışmalar süresince Kiev'e ‘sponsor olması’, Biden ailesinin bir üyesinin aldığı ‘multimilyon dolarlık rüşvet’ için ‘tazminat’ olabilir.Sözlerine “ABD ordusunun amacı, Amerikan çıkarlarını ilerletmek, vatanı korumak, ABD başkanının ailesinden birinin Burisma'dan aldığı 5 milyon dolarlık özel rüşvetin muhtemelen telafisi olan bazı rastgele çatışmaları amaçsızca yürütmek değil" şeklinde devam eden Ramaswamy, daha önce ABD ve Rusya'yla Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına ilişkin anlaşma imzalaması gerektiğini söylemişti. Bu anlaşma kapsamında Rusya ile ABD arasındaki ticaretin artırılmasını önermişti.Başkan adayı Ramaswamy’nin açıklamaları ise Temmuz ayında ABD Senatörü Chuck Grassley’in, Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın Joe Biden ile yaptığı yolsuzluk planını açıklayan bir FBI belgesi yayınlamış olmasına dayanıyor. İsimsiz kaynağa göre Burisma, dönemin ABD başkan yardımcısının oğlu olan avukat Hunter Biden'a yönetim kurulunda bir koltuk teklif etti. Belgede “Hunter Biden'ın babası aracılığıyla bizi her türlü sorundan koruyacağı” ifadeleri yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230731/cumhuriyetci-baskan-adayi-ramaswamyden-washingtona-cagri-ukrayna-sorunuyla-ugrasmayi-birakin-1074209067.html
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cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, abd, vivek ramaswamy, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nato
cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, abd, vivek ramaswamy, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nato
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna desteği Biden ailesinin yolsuzluğuyla ilişkili olabilir
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ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Vivek Ramaswamy, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olmasının ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesinin yolsuzluğuyla bağlantılı olabileceğini söyledi.
ABD
'de Kasım 2024
'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti
'den adaylığını açıklayan genç multimilyoner Vivek Ramaswamy
, Batı
basınına yaptığı açıklamada
, ABD'nin Ukrayna
'daki çatışmaya müdahil olmasının ABD Başkanı Joe Biden
'ın ailesinin ‘yolsuzluğundan’
kaynaklanabileceğini söyledi.
Daha önce Iowa'daki bir kampanya etkinliğinde yaptığı konuşmada da Washington'un Ukrayna’daki çatışmalar süresince Kiev'e ‘sponsor olması’, Biden ailesinin bir üyesinin aldığı ‘multimilyon dolarlık rüşvet’ için ‘tazminat’ olabilir.
Sözlerine “ABD ordusunun amacı, Amerikan çıkarlarını ilerletmek, vatanı korumak, ABD başkanının ailesinden birinin Burisma'dan aldığı 5 milyon dolarlık özel rüşvetin muhtemelen telafisi olan bazı rastgele çatışmaları amaçsızca yürütmek değil" şeklinde devam eden Ramaswamy, daha önce ABD ve Rusya'yla Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına ilişkin anlaşma imzalaması gerektiğini söylemişti. Bu anlaşma kapsamında Rusya ile ABD arasındaki ticaretin artırılmasını önermişti.
Başkan adayı Ramaswamy’nin açıklamaları ise Temmuz ayında ABD Senatörü Chuck Grassley’in, Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın Joe Biden ile yaptığı yolsuzluk planını açıklayan bir FBI belgesi yayınlamış olmasına dayanıyor. İsimsiz kaynağa göre Burisma, dönemin ABD başkan yardımcısının oğlu olan avukat Hunter Biden'a yönetim kurulunda bir koltuk teklif etti. Belgede “Hunter Biden'ın babası aracılığıyla bizi her türlü sorundan koruyacağı” ifadeleri yer almıştı.