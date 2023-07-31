Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy'den Washington'a çağrı: Ukrayna sorunuyla uğraşmayı bırakın

Ukrayna'daki durumun ABD halkını hiçbir şekilde ilgilendirmediğini kaydeden Ramaswamy, Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin yarattığı tehdidin ise ABD'yi kesinlikle ilgilendirdiğini ifade etti.



Ramaswamy, ABD'ye göçmenlerin sızdığı ve uyuşturucu madde taşındığı güney sınırındaki durumun normale dönmesi için Meksika hükümeti üzerinde nüfuzunu kullanacağını belirtti.



ABD'li siyasetçi, "Uyuşturucu kartelleriyle ve Ukrayna'yla ilgili durum arasında büyük bir fark var. Ukrayna'da olanlar buradaki, Amerikan topraklarındaki ABD'lileri etkilemiyor. Meksika'daki kartellerin eylemleri ise etkiliyor. ABD, paralarını kendi sınırını korumak için kullanabilecekken başkasının sınırını korumak için harcıyor" ifadelerini kullandı.



Daha önce Ramaswamy, ABD ve Rusya'yla Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına ilişkin anlaşma imzalaması gerektiğini söylemişti. Bu anlaşma kapsamında Rusya ile ABD arasındaki ticaretin artırılmasını önermişti.