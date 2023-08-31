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Bakan Şimşek yıl sonu büyüme beklentisini açıkladı
Bakan Şimşek yıl sonu büyüme beklentisini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen bu yıl reel büyümenin yüzde 4'ün üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T12:41+0300
2023-08-31T12:45+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
ekonomi
büyüme
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 3,8'lik büyüme rakamını değerlendirdi.Zayıf küresel büyüme, daralan küresel ticaret, sıkı finansal koşullar ve deprem gibi tüm zorluklara rağmen güçlü büyümenin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Son 12 ayda yarım milyonun üzerinde istihdam sağladık. Bununla birlikte net ihracat büyümeyi 6,3 puan aşağı çekti. Bu durum, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı için para politikasında normalleşmenin ve mali disiplinin zaruri olduğunu ortaya koyuyor. Zorlu koşullara rağmen 2023 yılında reel büyümenin yüzde 4’ün üzerinde olması bekleniyor. Yani küresel büyüme oranının yaklaşık 1,4 katı düzeyinde." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, kısa vadede önceliklerinin makro-finansal istikrar ve daha dengeli büyüme olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230831/ikinci-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1075070887.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, büyüme
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, büyüme

Bakan Şimşek yıl sonu büyüme beklentisini açıkladı

12:41 31.08.2023 (güncellendi: 12:45 31.08.2023)
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜRHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen bu yıl reel büyümenin yüzde 4'ün üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 3,8'lik büyüme rakamını değerlendirdi.
Zayıf küresel büyüme, daralan küresel ticaret, sıkı finansal koşullar ve deprem gibi tüm zorluklara rağmen güçlü büyümenin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Son 12 ayda yarım milyonun üzerinde istihdam sağladık. Bununla birlikte net ihracat büyümeyi 6,3 puan aşağı çekti. Bu durum, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı için para politikasında normalleşmenin ve mali disiplinin zaruri olduğunu ortaya koyuyor. Zorlu koşullara rağmen 2023 yılında reel büyümenin yüzde 4’ün üzerinde olması bekleniyor. Yani küresel büyüme oranının yaklaşık 1,4 katı düzeyinde." değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, kısa vadede önceliklerinin makro-finansal istikrar ve daha dengeli büyüme olduğunu kaydetti.
Sanayi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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