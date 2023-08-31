Ahmet Hakan: Polis Korhan Hoca’nın yakınlarını biraz daha yakından incelemeye alabilir

"Korhan Hoca ve köpeği Tina’nın kayboluşu, Türkiye’nin en büyük gizemiydi. 74 gün sonra Tina’nın aniden Gönen’deki eve dönmesi, bu gizemi daha da koyulaştırmaktan başka bir işe yaramadı. Tina’nın eve dönüşünün ardından şöyle şeyler sayıklamaya başladım: “Allah Allah! Ne iştir bu abi? Yok artık! Çık cık! Ne oluyor?” 74 gün sonra ortaya çıkan Tina’ya bakıyoruz: Üstü başı perişan değil. Bir sefalet yaşamamış. Öyle günlerdir aç susuz dere tepe düz gitmiş bir hali yok. Tüyleri gayet parlak. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Tamam, azıcık kilo vermiş ama sanki beslenmesine dikkat ettiği için forma girmiş gibi bir hali var. Köpeğin genel durumuna bakınca aklıma gelen tek teori şu: Sanki birileri “Hadi Tina! Git de Türkiye’nin kafasını karıştır aslanım” diyerek salıvermiş gibi. Sanki birileri Türkiye’ye kocaman bir şaka yapıyor. İyi ama bu şakaya ne kadar gülebiliriz ki? Tina gibi cins bir köpekten koca Gönen bölgesinde bir tane bile yoktur. Madem “eve dönecek” kadar ortalıktaydı Tina, neden Gönen ahalisinden hiç kimse kendisine rastlamadı? Ne oluyor abi? Ecinniler mi karıştı bu işe? Dünyevi tekniklerin tümü denendi. Son teknikler kullanılarak muazzam bir arama tarama yapıldı. Ama hiçbir ize toza rastlanamadı. Belki de artık metafiziğin adamakıllı devreye girmesi gerekiyor. Ey dünyanın bütün medyumları... Lütfen birleşiniz. Kürelerinizi parlatınız, kartlarınızı dağıtınız, gözlerinizi tuhaf biçimde bir yerlere dikiniz. Ve Korhan Hoca’yı bulunuz. Dünyanın bütün medyumlarının birleşmesinden de bir şey çıkmazsa... Son çare olarak kötü yerli polisiye filmlerde kullanılan meşhur “bakış açını değiştir” klişesi devreye sokulabilir. Polis ve jandarma, bakış açısını değiştirir ve mesela Korhan Hoca’nın yakınlarını biraz daha yakından incelemeye alabilir."