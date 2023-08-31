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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-eski-istihbaratci-ya-komutanlarimiz-yetersiz-ya-da-ukraynalilar-talimatlari-kabul-etmiyor-1075080826.html
ABD’li eski istihbaratçı: 'Ya komutanlarımız yetersiz ya da Ukraynalılar talimatları kabul etmiyor'
ABD’li eski istihbaratçı: 'Ya komutanlarımız yetersiz ya da Ukraynalılar talimatları kabul etmiyor'
ABD Ordusunun eski istihbaratçısı Shaffer, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önerilere kulak vermek istememeleri nedeniyle yenilgiye uğradığını belirtti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T14:50+0300
2023-08-31T14:50+0300
nato
abd
abd ordusu
anthony shaffer
ukrayna krizi
kiev
ukrayna
ukrayna krizi
istihbarat
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ABD Ordusu'nun eski istihbaratçılarından emekli Yarbay Anthony Shaffer, YouTube’da yayınlanan Judging Freedom kanalına yaptığı açıklamada, taarruzun ABD tarafından planlanması durumunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaş alanında çok daha başarılı olabileceklerini savundu.Shaffer, “Biz (ABD) düşman savunmasının derinliklerine nüfuz etmeye yönelik etkili zırhlı birliklere sahibiz. Onları biz geliştirdik ve Irak'ta iyi bir performans ortaya koydular. Eğer bunu biz yapsaydık (Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taarruzunu planlasaydık), onların şu anda yaptıklarını yapmalarını asla önermezdik” açıklamasında bulundu.ABD’li uzman böylece Amerikalı danışmanlar Kiev ile istişarelerde yer alsa da verdikleri önerilerin her zaman Ukrayna komuta kademesi tarafından kabul edilmediğine dair inancını teyit etmiş oldu.Shaffer, “Ya bizim savaş alanındaki komutanlarımız ve generallerimiz çok yetersiz, ki bu mümkün, ya da Ukraynalılar talimatları kabul etmiyor ve onlara kulak vermiyor” diye konuştu.Ayrıca tüm NATO üyelerinin farklı önerilerde bulunması nedeniyle Ukrayna ordusunun kapsamlı bir plan oluşturamamasını diğer bir sorun olarak belirleyen Shaffer, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-unlu-sunucu-carlson-beyaz-sarayin-rusyaya-savas-acmayi-planladigi-tarihi-duyurdu-1075080351.html
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nato, abd, abd ordusu, anthony shaffer, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, istihbarat
nato, abd, abd ordusu, anthony shaffer, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, istihbarat

ABD’li eski istihbaratçı: 'Ya komutanlarımız yetersiz ya da Ukraynalılar talimatları kabul etmiyor'

14:50 31.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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ABD Ordusunun eski istihbaratçısı Shaffer, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önerilere kulak vermek istememeleri nedeniyle yenilgiye uğradığını belirtti.
ABD Ordusu'nun eski istihbaratçılarından emekli Yarbay Anthony Shaffer, YouTube’da yayınlanan Judging Freedom kanalına yaptığı açıklamada, taarruzun ABD tarafından planlanması durumunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaş alanında çok daha başarılı olabileceklerini savundu.
Shaffer, “Biz (ABD) düşman savunmasının derinliklerine nüfuz etmeye yönelik etkili zırhlı birliklere sahibiz. Onları biz geliştirdik ve Irak'ta iyi bir performans ortaya koydular. Eğer bunu biz yapsaydık (Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taarruzunu planlasaydık), onların şu anda yaptıklarını yapmalarını asla önermezdik” açıklamasında bulundu.
ABD’li uzman böylece Amerikalı danışmanlar Kiev ile istişarelerde yer alsa da verdikleri önerilerin her zaman Ukrayna komuta kademesi tarafından kabul edilmediğine dair inancını teyit etmiş oldu.
Shaffer, “Ya bizim savaş alanındaki komutanlarımız ve generallerimiz çok yetersiz, ki bu mümkün, ya da Ukraynalılar talimatları kabul etmiyor ve onlara kulak vermiyor” diye konuştu.
Ayrıca tüm NATO üyelerinin farklı önerilerde bulunması nedeniyle Ukrayna ordusunun kapsamlı bir plan oluşturamamasını diğer bir sorun olarak belirleyen Shaffer, şöyle konuştu:
“Tüm bu Ukraynalı komutanlar, farklı NATO ülkelerinde eğitim gördü. Subaylara bir şey anlatan İsveç var, onlara başka bir şey söyleyen Portekiz var ve yine farklı bir şey söyleyen İtalya var. Bu şartlarda hiçbir zaman çatışma ile ilgili kapsamlı bir plan yapamazsınız.”
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