https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-eski-istihbaratci-ya-komutanlarimiz-yetersiz-ya-da-ukraynalilar-talimatlari-kabul-etmiyor-1075080826.html

ABD’li eski istihbaratçı: 'Ya komutanlarımız yetersiz ya da Ukraynalılar talimatları kabul etmiyor'

ABD’li eski istihbaratçı: 'Ya komutanlarımız yetersiz ya da Ukraynalılar talimatları kabul etmiyor'

ABD Ordusunun eski istihbaratçısı Shaffer, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önerilere kulak vermek istememeleri nedeniyle yenilgiye uğradığını belirtti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T14:50+0300

2023-08-31T14:50+0300

2023-08-31T14:50+0300

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ukrayna krizi

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ABD Ordusu'nun eski istihbaratçılarından emekli Yarbay Anthony Shaffer, YouTube’da yayınlanan Judging Freedom kanalına yaptığı açıklamada, taarruzun ABD tarafından planlanması durumunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaş alanında çok daha başarılı olabileceklerini savundu.Shaffer, “Biz (ABD) düşman savunmasının derinliklerine nüfuz etmeye yönelik etkili zırhlı birliklere sahibiz. Onları biz geliştirdik ve Irak'ta iyi bir performans ortaya koydular. Eğer bunu biz yapsaydık (Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taarruzunu planlasaydık), onların şu anda yaptıklarını yapmalarını asla önermezdik” açıklamasında bulundu.ABD’li uzman böylece Amerikalı danışmanlar Kiev ile istişarelerde yer alsa da verdikleri önerilerin her zaman Ukrayna komuta kademesi tarafından kabul edilmediğine dair inancını teyit etmiş oldu.Shaffer, “Ya bizim savaş alanındaki komutanlarımız ve generallerimiz çok yetersiz, ki bu mümkün, ya da Ukraynalılar talimatları kabul etmiyor ve onlara kulak vermiyor” diye konuştu.Ayrıca tüm NATO üyelerinin farklı önerilerde bulunması nedeniyle Ukrayna ordusunun kapsamlı bir plan oluşturamamasını diğer bir sorun olarak belirleyen Shaffer, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-unlu-sunucu-carlson-beyaz-sarayin-rusyaya-savas-acmayi-planladigi-tarihi-duyurdu-1075080351.html

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