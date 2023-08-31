https://sputniknews.com.tr/20230831/abd-turkiyeye-tahil-girisimi-cabalari-icin-tesekkur-ediyoruz-1075095408.html

ABD: Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruz

ABD: Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında yürüttüğü önemli diplomatik çabalar için teşekkür etti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T23:57+0300

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2023-08-31T23:57+0300

dünya

sergey lavrov

hakan fidan

abd

tahıl

ukrayna krizi

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Anadolu Ajansı muhabirinin "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi ve tahıl girişiminin yenilenmesinin önemine işaret etti. ABD Dışişleri Bakanlığının buna ilişkin bir yorumu var mı? ABD, Türkiye'nin bu bağlamdaki çabalarını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yazılı olarak cevapladı.Rusya'nın tahıl girişimini sonlandırma kararının gıda güvensizliğiyle mücadele eden toplumlara zarar verdiğini ifade eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye ve başka ülkelerin Rusya'yı anlaşmaya döndürme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.Sözcü, tahıl girişiminin mümkün olması ve işlevselliği için yoğun çaba sarf eden Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye ile irtibatta olduklarını kaydetti."Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında yürüttüğü diplomatik ve operasyonel çabalar için NATO müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin süregelen yapıcı rolünü de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230831/hakan-fidan-disisleri-bakani-sifatiyla-ilk-kez-rusyada-1075070581.html

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