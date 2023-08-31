https://sputniknews.com.tr/20230831/abd-turkiyeye-tahil-girisimi-cabalari-icin-tesekkur-ediyoruz-1075095408.html
ABD: Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruz
ABD: Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında yürüttüğü önemli diplomatik çabalar için teşekkür etti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T23:57+0300
2023-08-31T23:57+0300
2023-08-31T23:57+0300
dünya
sergey lavrov
hakan fidan
abd
tahıl
ukrayna krizi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Anadolu Ajansı muhabirinin "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi ve tahıl girişiminin yenilenmesinin önemine işaret etti. ABD Dışişleri Bakanlığının buna ilişkin bir yorumu var mı? ABD, Türkiye'nin bu bağlamdaki çabalarını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yazılı olarak cevapladı.Rusya'nın tahıl girişimini sonlandırma kararının gıda güvensizliğiyle mücadele eden toplumlara zarar verdiğini ifade eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye ve başka ülkelerin Rusya'yı anlaşmaya döndürme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.Sözcü, tahıl girişiminin mümkün olması ve işlevselliği için yoğun çaba sarf eden Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye ile irtibatta olduklarını kaydetti."Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında yürüttüğü diplomatik ve operasyonel çabalar için NATO müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin süregelen yapıcı rolünü de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230831/hakan-fidan-disisleri-bakani-sifatiyla-ilk-kez-rusyada-1075070581.html
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sergey lavrov, hakan fidan, abd, tahıl, ukrayna krizi
sergey lavrov, hakan fidan, abd, tahıl, ukrayna krizi
ABD: Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında yürüttüğü önemli diplomatik çabalar için teşekkür etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Anadolu Ajansı muhabirinin "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi ve tahıl girişiminin yenilenmesinin önemine işaret etti. ABD Dışişleri Bakanlığının buna ilişkin bir yorumu var mı? ABD, Türkiye'nin bu bağlamdaki çabalarını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yazılı olarak cevapladı.
Rusya'nın tahıl girişimini sonlandırma kararının gıda güvensizliğiyle mücadele eden toplumlara zarar verdiğini ifade eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye ve başka ülkelerin Rusya'yı anlaşmaya döndürme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.
Sözcü, tahıl girişiminin mümkün olması ve işlevselliği için yoğun çaba sarf eden Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye ile irtibatta olduklarını kaydetti.
"Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında yürüttüğü diplomatik ve operasyonel çabalar için NATO müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin süregelen yapıcı rolünü de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.