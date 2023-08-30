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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/rusyanin-oryol-ve-voronej-bolgelerinde-ukraynaya-ait-ihalar-vuruldu-1075052569.html
Rusya'nın Oryol ve Voronej bölgelerinde Ukrayna'ya ait İHA'lar vuruldu
Rusya'nın Oryol ve Voronej bölgelerinde Ukrayna'ya ait İHA'lar vuruldu
Rusya'nın Oryol ve Voronej bölgelerinin valileri, Ukraynalı güçlere ait İHA'ların imha edildiğini duyurdu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T16:11+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından gönderilen bir İHA'nın daha bölge semalarında imha edildiğini belirtti.Klıçkov, elektronik harp araçlarıyla etkisizleştirilen İHA'nın Korsakovskiy mevkiine düştüğünü, herhangi bir yıkım ve yaralı bulunmadığını bildirdi.Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev de, elektronik harp sistemlerinin tespit ettiği bir İHA'nın Voronej kentinin 22 km batısında düşürüldüğünü söyledi.Yaralı bulunmadığını kaydeden Gusev, ilgili birimlerin olay yerinde çalışma yürüttüğü bilgisini paylaştı.'Pskov Havaalanı yarın yeniden hizmete girebilir'Bu arada Pskov Bölge Valisi Mihail Vedernikov, İHA saldırısına maruz kalan Pskov Havaalanı'nın soruşturma tamamlanana dek kapalı tutulacağını ve yarın yeniden hizmete girebileceğini ifade etti.Vedernikov, saldırının izlerinin ortadan kaldırıldığını, ilk belirlemelere göre pistin iyi durumda olduğunu aktardı.Ukrayna dün gece İHA'larla havalimanı hedef almış, saldırı sonucu tesiste yangın çıkmış ve İl-76 askeri nakliye uçakları hasar görmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230830/rus-indirme-birliginin-komutani-artyomovsk-siki-bir-sekilde-savunuluyor-1075049440.html
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rusya, pskov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, andrey klıçkov, aleksandr gusev, voronej
rusya, pskov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, andrey klıçkov, aleksandr gusev, voronej

Rusya'nın Oryol ve Voronej bölgelerinde Ukrayna'ya ait İHA'lar vuruldu

16:11 30.08.2023
© Fotoğraf : mil.ruOrion insansız hava aracı
Orion insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© Fotoğraf : mil.ru
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Rusya'nın Oryol ve Voronej bölgelerinin valileri, Ukraynalı güçlere ait İHA'ların imha edildiğini duyurdu.
Rusya Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından gönderilen bir İHA'nın daha bölge semalarında imha edildiğini belirtti.

Klıçkov, elektronik harp araçlarıyla etkisizleştirilen İHA'nın Korsakovskiy mevkiine düştüğünü, herhangi bir yıkım ve yaralı bulunmadığını bildirdi.

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev de, elektronik harp sistemlerinin tespit ettiği bir İHA'nın Voronej kentinin 22 km batısında düşürüldüğünü söyledi.

Yaralı bulunmadığını kaydeden Gusev, ilgili birimlerin olay yerinde çalışma yürüttüğü bilgisini paylaştı.

'Pskov Havaalanı yarın yeniden hizmete girebilir'

Bu arada Pskov Bölge Valisi Mihail Vedernikov, İHA saldırısına maruz kalan Pskov Havaalanı'nın soruşturma tamamlanana dek kapalı tutulacağını ve yarın yeniden hizmete girebileceğini ifade etti.

Vedernikov, saldırının izlerinin ortadan kaldırıldığını, ilk belirlemelere göre pistin iyi durumda olduğunu aktardı.

Ukrayna dün gece İHA'larla havalimanı hedef almış, saldırı sonucu tesiste yangın çıkmış ve İl-76 askeri nakliye uçakları hasar görmüştü.
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