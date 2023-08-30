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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/rus-indirme-birliginin-komutani-artyomovsk-siki-bir-sekilde-savunuluyor-1075049440.html
Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor
Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor
Artyomovsk (Bahmut) bölgesinde görev yapan Rus indirme birliğinin komutanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kente doğrudan saldırması olasılığını dışladı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T15:32+0300
2023-08-30T16:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
asker
saldırı
savunma
artyomovsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Sputnik’e konuşan asker, Rus kuvvetlerinin daha avantajlı konumda olması nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin doğrudan Artyomovsk'a saldırı gerçekleştirmesinin olası olmadığını düşündüğünü ifade etti.Rus paraşütçü, “Somut olarak bizim yönümüzde bir düşman saldırısı olasılığı çok düşük, zira buradaki arazinin bataklıklar nedeniyle aşılması son derece zor, biz ise yükseltide bulunuyoruz” diye konuştu.Düşmanın kente saldırması durumunda Kiev’in ordu birliklerinin mevzilerde tutunamayacaklarına dikkat çeken asker, “Biz Bahmut'un (Artyomovsk) banliyösündeyiz, birimimiz kendi yönünde gözetleme, keşif, hedef tespiti görevlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla asıl görevimiz, düşmanın savunmamızı aşmasını engellemektir” vurgusunu yaptı.Rus komutan, düşmanın aktif eylemde bulunmadığını, Ukrayna askerlerinin sürekli olarak ‘hatalar yaptığını’, ayrıca yaralılarını neredeyse tahliye etmediğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230828/ukrayna-ordusu-rusya-topraklarina-kruz-fuzesiyle-saldirdi-kirim-aciklarinda-imha-edildi-1074992791.html
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Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor
Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor
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artyomovsk neresi, bahmut neresi, artyomovsk ve bahmut
artyomovsk neresi, bahmut neresi, artyomovsk ve bahmut

Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor

15:32 30.08.2023 (güncellendi: 16:06 30.08.2023)
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Artyomovsk (Bahmut) bölgesinde görev yapan Rus indirme birliğinin komutanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kente doğrudan saldırması olasılığını dışladı.
Sputnik’e konuşan asker, Rus kuvvetlerinin daha avantajlı konumda olması nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin doğrudan Artyomovsk'a saldırı gerçekleştirmesinin olası olmadığını düşündüğünü ifade etti.
Rus paraşütçü, “Somut olarak bizim yönümüzde bir düşman saldırısı olasılığı çok düşük, zira buradaki arazinin bataklıklar nedeniyle aşılması son derece zor, biz ise yükseltide bulunuyoruz” diye konuştu.
Düşmanın kente saldırması durumunda Kiev’in ordu birliklerinin mevzilerde tutunamayacaklarına dikkat çeken asker, “Biz Bahmut'un (Artyomovsk) banliyösündeyiz, birimimiz kendi yönünde gözetleme, keşif, hedef tespiti görevlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla asıl görevimiz, düşmanın savunmamızı aşmasını engellemektir” vurgusunu yaptı.
Rus komutan, düşmanın aktif eylemde bulunmadığını, Ukrayna askerlerinin sürekli olarak ‘hatalar yaptığını’, ayrıca yaralılarını neredeyse tahliye etmediğini sözlerine ekledi.
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