https://sputniknews.com.tr/20230830/rus-indirme-birliginin-komutani-artyomovsk-siki-bir-sekilde-savunuluyor-1075049440.html

Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor

Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor

Artyomovsk (Bahmut) bölgesinde görev yapan Rus indirme birliğinin komutanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kente doğrudan saldırması olasılığını dışladı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T15:32+0300

2023-08-30T15:32+0300

2023-08-30T16:06+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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artyomovsk

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Sputnik’e konuşan asker, Rus kuvvetlerinin daha avantajlı konumda olması nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin doğrudan Artyomovsk'a saldırı gerçekleştirmesinin olası olmadığını düşündüğünü ifade etti.Rus paraşütçü, “Somut olarak bizim yönümüzde bir düşman saldırısı olasılığı çok düşük, zira buradaki arazinin bataklıklar nedeniyle aşılması son derece zor, biz ise yükseltide bulunuyoruz” diye konuştu.Düşmanın kente saldırması durumunda Kiev’in ordu birliklerinin mevzilerde tutunamayacaklarına dikkat çeken asker, “Biz Bahmut'un (Artyomovsk) banliyösündeyiz, birimimiz kendi yönünde gözetleme, keşif, hedef tespiti görevlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla asıl görevimiz, düşmanın savunmamızı aşmasını engellemektir” vurgusunu yaptı.Rus komutan, düşmanın aktif eylemde bulunmadığını, Ukrayna askerlerinin sürekli olarak ‘hatalar yaptığını’, ayrıca yaralılarını neredeyse tahliye etmediğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230828/ukrayna-ordusu-rusya-topraklarina-kruz-fuzesiyle-saldirdi-kirim-aciklarinda-imha-edildi-1074992791.html

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Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor 2023-08-30T15:32+0300 true PT0M45S

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