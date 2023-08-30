https://sputniknews.com.tr/20230830/rus-indirme-birliginin-komutani-artyomovsk-siki-bir-sekilde-savunuluyor-1075049440.html
Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor
Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor
Artyomovsk (Bahmut) bölgesinde görev yapan Rus indirme birliğinin komutanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kente doğrudan saldırması olasılığını dışladı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T15:32+0300
2023-08-30T15:32+0300
2023-08-30T16:06+0300
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Sputnik’e konuşan asker, Rus kuvvetlerinin daha avantajlı konumda olması nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin doğrudan Artyomovsk'a saldırı gerçekleştirmesinin olası olmadığını düşündüğünü ifade etti.Rus paraşütçü, “Somut olarak bizim yönümüzde bir düşman saldırısı olasılığı çok düşük, zira buradaki arazinin bataklıklar nedeniyle aşılması son derece zor, biz ise yükseltide bulunuyoruz” diye konuştu.Düşmanın kente saldırması durumunda Kiev’in ordu birliklerinin mevzilerde tutunamayacaklarına dikkat çeken asker, “Biz Bahmut'un (Artyomovsk) banliyösündeyiz, birimimiz kendi yönünde gözetleme, keşif, hedef tespiti görevlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla asıl görevimiz, düşmanın savunmamızı aşmasını engellemektir” vurgusunu yaptı.Rus komutan, düşmanın aktif eylemde bulunmadığını, Ukrayna askerlerinin sürekli olarak ‘hatalar yaptığını’, ayrıca yaralılarını neredeyse tahliye etmediğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230828/ukrayna-ordusu-rusya-topraklarina-kruz-fuzesiyle-saldirdi-kirim-aciklarinda-imha-edildi-1074992791.html
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Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor
Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor
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artyomovsk neresi, bahmut neresi, artyomovsk ve bahmut
Rus indirme birliğinin komutanı: Artyomovsk sıkı bir şekilde savunuluyor
15:32 30.08.2023 (güncellendi: 16:06 30.08.2023) Abone ol
Artyomovsk (Bahmut) bölgesinde görev yapan Rus indirme birliğinin komutanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kente doğrudan saldırması olasılığını dışladı.
Sputnik’e konuşan asker, Rus kuvvetlerinin daha avantajlı konumda olması nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin doğrudan Artyomovsk'a saldırı gerçekleştirmesinin olası olmadığını düşündüğünü ifade etti.
Rus paraşütçü, “Somut olarak bizim yönümüzde bir düşman saldırısı olasılığı çok düşük, zira buradaki arazinin bataklıklar nedeniyle aşılması son derece zor, biz ise yükseltide bulunuyoruz” diye konuştu.
Düşmanın kente saldırması durumunda Kiev’in ordu birliklerinin mevzilerde tutunamayacaklarına dikkat çeken asker, “Biz Bahmut'un (Artyomovsk) banliyösündeyiz, birimimiz kendi yönünde gözetleme, keşif, hedef tespiti görevlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla asıl görevimiz, düşmanın savunmamızı aşmasını engellemektir” vurgusunu yaptı.
Rus komutan, düşmanın aktif eylemde bulunmadığını, Ukrayna askerlerinin sürekli olarak ‘hatalar yaptığını’, ayrıca yaralılarını neredeyse tahliye etmediğini sözlerine ekledi.