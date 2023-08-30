https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-disisleri-lavrov-ve-fidan-yarin-moskovada-bir-araya-gelecek-1075045424.html

Rusya Dışişleri: Lavrov ve Fidan, yarın Moskova'da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri: Lavrov ve Fidan, yarın Moskova'da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Moskova'da görüşeceği açıklandı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T12:15+0300

2023-08-30T12:15+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirerek Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşeceğini belirtti.Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Türkiye Dışişleri Bakanı, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Rusya Dışişleri Bakanı ile müzakerelerde bulunmak üzere Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları, en üst ve üst düzeydeki ikili temasların takvimi üzerinde çalışacak" dedi.Zaharova, bakanların Ukrayna, Suriye, Libya ve Kafkasya'daki durumu istişare edceğini, enerji alanındaki stratejik projelerin uygulanması bağlamında da olmak üzere Rus-Türk işbirliğinin durumunu analiz edeceğini bildirdi. Bu, Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu göreve geldikten sonra Rusya'ya gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.Türkiye Dışileri Bakanlığı'ndan da açıklama geldiTürkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da ziyarete dair açıklama geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin, bölgesel ve küresel gelişmelerin masaya yatırılacağı duyuruldu:

https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-disisleri-turkiye-disisleri-bakani-fidanin-rusya-ziyaretiyle-ilgili-calisma-yurutuluyor-1074933957.html

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