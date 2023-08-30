https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-disisleri-lavrov-ve-fidan-yarin-moskovada-bir-araya-gelecek-1075045424.html
Rusya Dışişleri: Lavrov ve Fidan, yarın Moskova'da bir araya gelecek
Rusya Dışişleri: Lavrov ve Fidan, yarın Moskova'da bir araya gelecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Moskova'da görüşeceği açıklandı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T12:15+0300
2023-08-30T12:15+0300
2023-08-30T12:57+0300
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hakan fidan
moskova
ziyaret
sergey lavrov
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türk dışişleri
türkiye dışişleri bakanlığı
işbirliği
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirerek Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşeceğini belirtti.Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Türkiye Dışişleri Bakanı, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Rusya Dışişleri Bakanı ile müzakerelerde bulunmak üzere Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları, en üst ve üst düzeydeki ikili temasların takvimi üzerinde çalışacak" dedi.Zaharova, bakanların Ukrayna, Suriye, Libya ve Kafkasya'daki durumu istişare edceğini, enerji alanındaki stratejik projelerin uygulanması bağlamında da olmak üzere Rus-Türk işbirliğinin durumunu analiz edeceğini bildirdi. Bu, Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu göreve geldikten sonra Rusya'ya gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.Türkiye Dışileri Bakanlığı'ndan da açıklama geldiTürkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da ziyarete dair açıklama geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin, bölgesel ve küresel gelişmelerin masaya yatırılacağı duyuruldu:
https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-disisleri-turkiye-disisleri-bakani-fidanin-rusya-ziyaretiyle-ilgili-calisma-yurutuluyor-1074933957.html
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hakan fidan, moskova, ziyaret, sergey lavrov, rusya, türkiye, türk dışişleri, türkiye dışişleri bakanlığı, işbirliği, ikili görüşme, ikili ilişkiler, ukrayna, suriye, libya, kafkasya
hakan fidan, moskova, ziyaret, sergey lavrov, rusya, türkiye, türk dışişleri, türkiye dışişleri bakanlığı, işbirliği, ikili görüşme, ikili ilişkiler, ukrayna, suriye, libya, kafkasya
Rusya Dışişleri: Lavrov ve Fidan, yarın Moskova'da bir araya gelecek
12:15 30.08.2023 (güncellendi: 12:57 30.08.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Moskova'da görüşeceği açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirerek Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşeceğini belirtti.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Türkiye Dışişleri Bakanı, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Rusya Dışişleri Bakanı ile müzakerelerde bulunmak üzere Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları, en üst ve üst düzeydeki ikili temasların takvimi üzerinde çalışacak" dedi.
Zaharova, bakanların Ukrayna, Suriye, Libya ve Kafkasya'daki durumu istişare edceğini, enerji alanındaki stratejik projelerin uygulanması bağlamında da olmak üzere Rus-Türk işbirliğinin durumunu analiz edeceğini bildirdi. Bu, Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu göreve geldikten sonra Rusya'ya gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.
Türkiye Dışileri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da ziyarete dair açıklama geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin, bölgesel ve küresel gelişmelerin masaya yatırılacağı duyuruldu:
"Sayın Bakanımız, 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir."