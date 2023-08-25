Rusya Dışişleri: Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili çalışma yürütülüyor

Türkiye
Erdoğan: Türkiye'yi yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-disisleri-turkiye-disisleri-bakani-fidanin-rusya-ziyaretiyle-ilgili-calisma-yurutuluyor-1074933957.html
Rusya Dışişleri: Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili çalışma yürütülüyor
Rusya Dışişleri: Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili çalışma yürütülüyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesinin planlandığını söyledi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T13:44+0300
2023-08-25T13:44+0300
dünya
türkiye
rusya
hakan fidan
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
sergey lavrov
dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073210738_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_e292cb8814a99a5b37b730b30e1cb5be.jpg
Basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Türk tarafıyla temasların sürdüğünü belirterek, bu temaslar dahilinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya'ya ziyaretiyle çalışma yürütüldüğünü kaydetti."Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, çok aktif şekilde çalışıyor. Türk meslektaşlarımızla da temaslarımızın sürdüğünü, bu çerçevede Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Rusya'ya ziyaretinin planlandığını anlıyorum" diyen Ryabkov, "Fakat Moskova'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili tutumu, ziyarete bağlı değil. Bunu Türk komşularımıza, dostlarımıza ve meslektaşlarımıza da söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turundan sonra kurulan yeni hükümette dışişleri bakanı olarak görevlendirilen Fidan, planların kesinleşmesi halinde, Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Fidan'ın en kısa sürede Moskova'ya giderek Rus yetkililerle tahıl anlaşmasının geleceğini konuşacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230825/kremlin-putin-erdogan-gorusmesi-en-yakin-zamanda-yapilacak-1074933057.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073210738_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ff6009020f19786928d29a6c55778f4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, rusya, hakan fidan, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, sergey lavrov, dışişleri bakanlığı
türkiye, rusya, hakan fidan, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, sergey lavrov, dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri: Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili çalışma yürütülüyor

13:44 25.08.2023
© AA / Murat GökAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA / Murat Gök
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesinin planlandığını söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Türk tarafıyla temasların sürdüğünü belirterek, bu temaslar dahilinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya'ya ziyaretiyle çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, çok aktif şekilde çalışıyor. Türk meslektaşlarımızla da temaslarımızın sürdüğünü, bu çerçevede Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Rusya'ya ziyaretinin planlandığını anlıyorum" diyen Ryabkov, "Fakat Moskova'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili tutumu, ziyarete bağlı değil. Bunu Türk komşularımıza, dostlarımıza ve meslektaşlarımıza da söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turundan sonra kurulan yeni hükümette dışişleri bakanı olarak görevlendirilen Fidan, planların kesinleşmesi halinde, Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Fidan'ın en kısa sürede Moskova'ya giderek Rus yetkililerle tahıl anlaşmasının geleceğini konuşacağını belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
DÜNYA
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi en yakın zamanda yapılacak
13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала