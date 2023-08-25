https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-disisleri-turkiye-disisleri-bakani-fidanin-rusya-ziyaretiyle-ilgili-calisma-yurutuluyor-1074933957.html
Rusya Dışişleri: Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili çalışma yürütülüyor
Rusya Dışişleri: Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili çalışma yürütülüyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesinin planlandığını söyledi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T13:44+0300
2023-08-25T13:44+0300
2023-08-25T13:44+0300
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hakan fidan
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
sergey lavrov
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Basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Türk tarafıyla temasların sürdüğünü belirterek, bu temaslar dahilinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya'ya ziyaretiyle çalışma yürütüldüğünü kaydetti."Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, çok aktif şekilde çalışıyor. Türk meslektaşlarımızla da temaslarımızın sürdüğünü, bu çerçevede Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Rusya'ya ziyaretinin planlandığını anlıyorum" diyen Ryabkov, "Fakat Moskova'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili tutumu, ziyarete bağlı değil. Bunu Türk komşularımıza, dostlarımıza ve meslektaşlarımıza da söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turundan sonra kurulan yeni hükümette dışişleri bakanı olarak görevlendirilen Fidan, planların kesinleşmesi halinde, Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Fidan'ın en kısa sürede Moskova'ya giderek Rus yetkililerle tahıl anlaşmasının geleceğini konuşacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230825/kremlin-putin-erdogan-gorusmesi-en-yakin-zamanda-yapilacak-1074933057.html
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türkiye, rusya, hakan fidan, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, sergey lavrov, dışişleri bakanlığı
türkiye, rusya, hakan fidan, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, sergey lavrov, dışişleri bakanlığı
Rusya Dışişleri: Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili çalışma yürütülüyor
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesinin planlandığını söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Türk tarafıyla temasların sürdüğünü belirterek, bu temaslar dahilinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya'ya ziyaretiyle çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, çok aktif şekilde çalışıyor. Türk meslektaşlarımızla da temaslarımızın sürdüğünü, bu çerçevede Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Rusya'ya ziyaretinin planlandığını anlıyorum" diyen Ryabkov, "Fakat Moskova'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili tutumu, ziyarete bağlı değil. Bunu Türk komşularımıza, dostlarımıza ve meslektaşlarımıza da söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turundan sonra kurulan yeni hükümette dışişleri bakanı olarak görevlendirilen Fidan, planların kesinleşmesi halinde, Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Fidan'ın en kısa sürede Moskova'ya giderek Rus yetkililerle tahıl anlaşmasının geleceğini konuşacağını belirtmişti.