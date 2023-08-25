https://sputniknews.com.tr/20230825/kremlin-putin-erdogan-gorusmesi-en-yakin-zamanda-yapilacak-1074933057.html

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi en yakın zamanda yapılacak

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi en yakın zamanda yapılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin en kısa zamanda... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T13:30+0300

2023-08-25T13:30+0300

2023-08-25T13:37+0300

dünya

kremlin

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

görüşme

rusya

türkiye

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1d/1059271324_0:0:711:401_1920x0_80_0_0_6b9a993475ae4cccd7c01f1c713cc4b0.jpg

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu görüşmenin yakında yapılacağına dair bir anlayış mevcut. Fakat bu tür ziyaretlerin açıklamalarını partner ülkelerle genelde senkronize ediyoruz. Görüşmenin kesin olarak ne zaman ve nerede yapılacağını en kısa sürede sizlere bildireceğiz. Görüşme halihazırda hazırlanıyor, çok yoğun bir şekilde hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230816/putin-erdogan-gorusmesinde-hangi-konular-ele-alinacak-1074702869.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, rusya, türkiye, dmitriy peskov