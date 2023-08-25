https://sputniknews.com.tr/20230825/kremlin-putin-erdogan-gorusmesi-en-yakin-zamanda-yapilacak-1074933057.html
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi en yakın zamanda yapılacak
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi en yakın zamanda yapılacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin en kısa zamanda... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T13:30+0300
2023-08-25T13:30+0300
2023-08-25T13:37+0300
dünya
kremlin
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
görüşme
rusya
türkiye
dmitriy peskov
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu görüşmenin yakında yapılacağına dair bir anlayış mevcut. Fakat bu tür ziyaretlerin açıklamalarını partner ülkelerle genelde senkronize ediyoruz. Görüşmenin kesin olarak ne zaman ve nerede yapılacağını en kısa sürede sizlere bildireceğiz. Görüşme halihazırda hazırlanıyor, çok yoğun bir şekilde hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230816/putin-erdogan-gorusmesinde-hangi-konular-ele-alinacak-1074702869.html
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kremlin, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, rusya, türkiye, dmitriy peskov
kremlin, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, rusya, türkiye, dmitriy peskov
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi en yakın zamanda yapılacak
13:30 25.08.2023 (güncellendi: 13:37 25.08.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin en kısa zamanda gerçekleşeceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu görüşmenin yakında yapılacağına dair bir anlayış mevcut. Fakat bu tür ziyaretlerin açıklamalarını partner ülkelerle genelde senkronize ediyoruz. Görüşmenin kesin olarak ne zaman ve nerede yapılacağını en kısa sürede sizlere bildireceğiz. Görüşme halihazırda hazırlanıyor, çok yoğun bir şekilde hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.