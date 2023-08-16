Putin-Erdoğan görüşmesinde hangi konular ele alınacak?

"Türk yetkililer, tahıl anlaşmasının Batı yüzünden felç olduğunu açıkça kabul etti. Zira Batı, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmını engelledi. Bu tür tarafsız açıklamalar, Türkiye’nin yaklaşımının yapıcı olduğunu gösteriyor. Öte yandan NATO’nun Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkeler, Türkiye’yi, ticari gemilere Ukrayna limanlarına kadar ve dönüş yolunda eşlik edilmesine ihtiyaç olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte, bunun NATO için Rusya’yla doğrudan savaş anlamına geldiğini çok iyi biliyorlar. Ukrayna tahılına, Rusya ile nükleer savaşı göze alacak kadar acil bir ihtiyaç var mı? Olmadığı ortada. Dolayısıyla bu noktada Batı’nın Rusya ve Türkiye'nin arasını bozmak istediği açık. Ankara'yı, sözde tahıl gemilerini korumak için NATO savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesine izin vermeye kışkırtıyorlar. Batılı güçler, NATO savaş gemilerini Rus savaş gemileriyle karşı karşıya getirmeyi ve ardından Türkiye’yi Rusya karşıtı maceraya çekmeyi hayal ediyor ve her türlü çaba gösteriyorlar. Neyse ki Ankara bunun çok iyi farkında ve böylesine provokatif bir senaryodan kaçınmak için mümkün olan her yolu deniyor."