https://sputniknews.com.tr/20230712/kremlinden-olasi-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1073472079.html
Kremlin'den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin'den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin tarihinin henüz belli... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T19:00+0300
2023-07-12T19:00+0300
2023-07-12T19:11+0300
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
dünya
rusya
görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Ağustos ayı içinde Putin ile yüz yüze görüşme imkanımız olacak" demişti.Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gazetecilerin sorusu üzerine, iki liderin görüşme tarihinin henüz belli olmadığını ifade etti.Peskov, Rusya lideri Putin'in programında Erdoğan'la görüşmenin henüz yer almadığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230712/cumhurbaskani-erdogan-tahil-koridoru-gorusmeleri-suruyor-1073469095.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, görüşme
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, görüşme
Kremlin'den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
19:00 12.07.2023 (güncellendi: 19:11 12.07.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Ağustos ayı içinde Putin ile yüz yüze görüşme imkanımız olacak" demişti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gazetecilerin sorusu üzerine, iki liderin görüşme tarihinin henüz belli olmadığını ifade etti.
Peskov, Rusya lideri Putin'in programında Erdoğan'la görüşmenin henüz yer almadığını ekledi.