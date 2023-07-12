Kremlin'den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Ağustos ayı içinde Putin ile yüz yüze görüşme imkanımız olacak" demişti.



Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gazetecilerin sorusu üzerine, iki liderin görüşme tarihinin henüz belli olmadığını ifade etti.



Peskov, Rusya lideri Putin'in programında Erdoğan'la görüşmenin henüz yer almadığını ekledi.