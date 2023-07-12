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Kremlin'den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin'den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin tarihinin henüz belli... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T19:00+0300
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recep tayyip erdoğan
vladimir putin
dünya
rusya
görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Ağustos ayı içinde Putin ile yüz yüze görüşme imkanımız olacak" demişti.Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gazetecilerin sorusu üzerine, iki liderin görüşme tarihinin henüz belli olmadığını ifade etti.Peskov, Rusya lideri Putin'in programında Erdoğan'la görüşmenin henüz yer almadığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230712/cumhurbaskani-erdogan-tahil-koridoru-gorusmeleri-suruyor-1073469095.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, görüşme
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, görüşme

Kremlin'den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

19:00 12.07.2023 (güncellendi: 19:11 12.07.2023)
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıErdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi
Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Ağustos ayı içinde Putin ile yüz yüze görüşme imkanımız olacak" demişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gazetecilerin sorusu üzerine, iki liderin görüşme tarihinin henüz belli olmadığını ifade etti.

Peskov, Rusya lideri Putin'in programında Erdoğan'la görüşmenin henüz yer almadığını ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor
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