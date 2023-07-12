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CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenliyor. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T17:39+0300
2023-07-12T17:51+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor.Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz.NATO-Ukrayna ilişkilerini siyasi anlamda bir üst düzeye taşıdık. Türkiye açık kapı politikasından yana.Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG’yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor

17:39 12.07.2023 (güncellendi: 17:51 12.07.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor.

Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz.

NATO-Ukrayna ilişkilerini siyasi anlamda bir üst düzeye taşıdık. Türkiye açık kapı politikasından yana.

Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG’yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok.
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