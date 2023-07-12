Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor.



Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz.



NATO-Ukrayna ilişkilerini siyasi anlamda bir üst düzeye taşıdık. Türkiye açık kapı politikasından yana.



Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG’yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok.