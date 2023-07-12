Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor
17:39 12.07.2023 (güncellendi: 17:51 12.07.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor.
Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz.
NATO-Ukrayna ilişkilerini siyasi anlamda bir üst düzeye taşıdık. Türkiye açık kapı politikasından yana.
Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG’yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok.
Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor.
Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz.
NATO-Ukrayna ilişkilerini siyasi anlamda bir üst düzeye taşıdık. Türkiye açık kapı politikasından yana.
Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG’yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok.