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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/rus-su-24-savas-ucagi-karadenizde-ukraynaya-ait-bir-botu-daha-imha-etti-1075053969.html
Rus Su-24 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir botu daha imha etti
Rus Su-24 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir botu daha imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Donanması'na ait Su-24 savaş uçağının Karadeniz havzasında Zmeynıy (Yılan) Adası'nın doğusunda Ukraynalı güçlere ait bir botu... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T16:50+0300
2023-08-30T16:50+0300
ukrayna krizi
zmeynıy adası
rusya
su-24
karadeniz
rusya savunma bakanlığı
donanma
rus donanması
ukrayna
ukrayna krizi
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Bakanlığın açıklamasında, "30 Ağustos 2023 tarihinde Karadeniz havzasındaki Zmeynıy Adası'nın doğusunda donanmaya ait Su-24 uçağının mürettebatı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir botu daha mürettebatıyla birlikte imha etti" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, bu sabah saatlerinde Ukraynalı güçlere ait bir botun yine Zmeynıy Adası'nın doğusunda vurulduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230830/rusyanin-oryol-ve-voronej-bolgelerinde-ukraynaya-ait-ihalar-vuruldu-1075052569.html
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zmeynıy adası, rusya, su-24, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, donanma, rus donanması, ukrayna, ukrayna krizi, imha, bot
zmeynıy adası, rusya, su-24, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, donanma, rus donanması, ukrayna, ukrayna krizi, imha, bot

Rus Su-24 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir botu daha imha etti

16:50 30.08.2023
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 Su-24M - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Donanması'na ait Su-24 savaş uçağının Karadeniz havzasında Zmeynıy (Yılan) Adası'nın doğusunda Ukraynalı güçlere ait bir botu daha mürettebatıyla imha ettiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, "30 Ağustos 2023 tarihinde Karadeniz havzasındaki Zmeynıy Adası'nın doğusunda donanmaya ait Su-24 uçağının mürettebatı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir botu daha mürettebatıyla birlikte imha etti" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, bu sabah saatlerinde Ukraynalı güçlere ait bir botun yine Zmeynıy Adası'nın doğusunda vurulduğunu duyurmuştu.
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