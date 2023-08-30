https://sputniknews.com.tr/20230830/rus-su-24-savas-ucagi-karadenizde-ukraynaya-ait-bir-botu-daha-imha-etti-1075053969.html

Rus Su-24 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir botu daha imha etti

Rus Su-24 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir botu daha imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Donanması'na ait Su-24 savaş uçağının Karadeniz havzasında Zmeynıy (Yılan) Adası'nın doğusunda Ukraynalı güçlere ait bir botu... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T16:50+0300

2023-08-30T16:50+0300

2023-08-30T16:50+0300

ukrayna krizi

zmeynıy adası

rusya

su-24

karadeniz

rusya savunma bakanlığı

donanma

rus donanması

ukrayna

ukrayna krizi

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Bakanlığın açıklamasında, "30 Ağustos 2023 tarihinde Karadeniz havzasındaki Zmeynıy Adası'nın doğusunda donanmaya ait Su-24 uçağının mürettebatı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir botu daha mürettebatıyla birlikte imha etti" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, bu sabah saatlerinde Ukraynalı güçlere ait bir botun yine Zmeynıy Adası'nın doğusunda vurulduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230830/rusyanin-oryol-ve-voronej-bolgelerinde-ukraynaya-ait-ihalar-vuruldu-1075052569.html

zmeynıy adası

rusya

karadeniz

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