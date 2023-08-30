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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/rus-buyukelciligi-abdnin-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketi-ikiyuzlulugun-doruk-noktasi-1075064398.html
Rus Büyükelçiliği: ABD'nin Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi ikiyüzlülüğün doruk noktası
Rus Büyükelçiliği: ABD'nin Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi ikiyüzlülüğün doruk noktası
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi gönderme kararını ‘ikiyüzlülüğün doruk... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T23:57+0300
2023-08-30T23:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
yardım
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Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, ABD'nin Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi kararının ikiyüzlülüğün doruk noktası olduğunu belirtti.Yapılan açıklamada, “Müflis Zelenskiy rejimine çeyrek milyar dolar değerinde HIMARS füzeleri ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra diğer mühimmatların gönderileceği duyurusu ikiyüzlülüğün doruk noktasıdır. Özellikle ABD’li yetkililerin askeri yardımın ‘Ukrayna halkı için duyulan kaygıdan dolayı’ yapıldığını söylediklerinde. Oysa Washington, Rusya ile mücadelede ‘son Ukraynalıya kadar savaş’ konseptinden vazgeçmiş değil. Yetkililerin bugünkü kararını eski ABD başkan adaylarından Mitt Romney'in son açıklamalarına bağlamamak mümkün değil. Romney, hem kendini hem de yerel şahinleri ele verdi. Tereddüt etmeden, açıkça şunu söyledi: ABD, Rus ordusunu çok az bir maliyetle ve aynı zamanda tek bir Amerikan askerini bile feda etmeden yok etmeyi umuyor" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca , Romney'in sözlerinin başka ülke vatandaşlarının hayatlarının ABD için pek önemli olmadığının kanıtı olduğu kaydedildi.Daha önce ABD yönetimi, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 250 milyon dolarlık ilave askeri yardımda bulunacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230829/abd-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1075032118.html
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ukrayna krizi, ukrayna, yardım
ukrayna krizi, ukrayna, yardım

Rus Büyükelçiliği: ABD'nin Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi ikiyüzlülüğün doruk noktası

23:57 30.08.2023
© AA / ArşivABD bayrak
ABD bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA / Arşiv
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Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi gönderme kararını ‘ikiyüzlülüğün doruk noktası’ olarak nitelendirdi.
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, ABD'nin Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi kararının ikiyüzlülüğün doruk noktası olduğunu belirtti.
Yapılan açıklamada, “Müflis Zelenskiy rejimine çeyrek milyar dolar değerinde HIMARS füzeleri ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra diğer mühimmatların gönderileceği duyurusu ikiyüzlülüğün doruk noktasıdır. Özellikle ABD’li yetkililerin askeri yardımın ‘Ukrayna halkı için duyulan kaygıdan dolayı’ yapıldığını söylediklerinde. Oysa Washington, Rusya ile mücadelede ‘son Ukraynalıya kadar savaş’ konseptinden vazgeçmiş değil. Yetkililerin bugünkü kararını eski ABD başkan adaylarından Mitt Romney'in son açıklamalarına bağlamamak mümkün değil. Romney, hem kendini hem de yerel şahinleri ele verdi. Tereddüt etmeden, açıkça şunu söyledi: ABD, Rus ordusunu çok az bir maliyetle ve aynı zamanda tek bir Amerikan askerini bile feda etmeden yok etmeyi umuyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca , Romney'in sözlerinin başka ülke vatandaşlarının hayatlarının ABD için pek önemli olmadığının kanıtı olduğu kaydedildi.
Daha önce ABD yönetimi, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 250 milyon dolarlık ilave askeri yardımda bulunacağını duyurmuştu.
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
Ukrayna krizi
ABD, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu
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