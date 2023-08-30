Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
BÜYÜK TAARRUZ
Bir milletin 101 yıllık bağımsızlık destanı
12:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230830/putin-rostovlulari-nazilerden-kurtulusun-80-yildonumunde-tebrik-etti-1075051758.html
Putin, Rostovluları Nazilerden kurtuluşun 80. yıldönümü nedeniyle tebrik etti
Putin, Rostovluları Nazilerden kurtuluşun 80. yıldönümü nedeniyle tebrik etti
Putin, Rostov bölgesi sakinlerini Nazi işgalinden kurtuluşun 80. yıldönümü vesilesiyle tebrik etti. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T15:39+0300
2023-08-30T15:40+0300
dünya
rostov
rusya
nazi
nazi almanyası
2. dünya savaşı
vasiliy golubev
yıl dönümü
tebrik
anma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/05/1074404687_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_7100c49fb782d87e8eb01df8f97d646d.jpg
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rostov bölgesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun 80. yıldönümünde bölge sakinlerini tebrik ettiğini duyurdu.Putin’in mesajında, “Don topraklarında büyük zaferi yaklaştıran herkesin kahramanlıkları ve fedakarlığından sonsuza dek onur duyacağız. Bu özel günde, gazilerimize en sıcak saygı ve minnet duygularımızı iletiyoruz.. Onlar gibi bölge halkı da bugün özel askeri operasyonda görevlerini layıkıyla yerine getiriyor” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca, bölgenin yüzyıllar boyunca ülkenin kalkınmasında ve Rus devletinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230830/lukasenkonun-dogum-gununu-kutlayan-putin-rusya-ve-belarus-birlikte-tum-zorluklari-asabilecek-gucte-1075047908.html
rostov
rusya
nazi almanyası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/05/1074404687_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_515af3eba2329a03f521d536af32cbc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rostov, rusya, nazi, nazi almanyası, 2. dünya savaşı, vasiliy golubev, yıl dönümü, tebrik, anma
rostov, rusya, nazi, nazi almanyası, 2. dünya savaşı, vasiliy golubev, yıl dönümü, tebrik, anma

Putin, Rostovluları Nazilerden kurtuluşun 80. yıldönümü nedeniyle tebrik etti

15:39 30.08.2023 (güncellendi: 15:40 30.08.2023)
© Sputnik / Александр Казаков / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© Sputnik / Александр Казаков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Putin, Rostov bölgesi sakinlerini Nazi işgalinden kurtuluşun 80. yıldönümü vesilesiyle tebrik etti.
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rostov bölgesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun 80. yıldönümünde bölge sakinlerini tebrik ettiğini duyurdu.
Putin’in mesajında, “Don topraklarında büyük zaferi yaklaştıran herkesin kahramanlıkları ve fedakarlığından sonsuza dek onur duyacağız. Bu özel günde, gazilerimize en sıcak saygı ve minnet duygularımızı iletiyoruz.. Onlar gibi bölge halkı da bugün özel askeri operasyonda görevlerini layıkıyla yerine getiriyor” ifadelerine yer verildi.
Putin ayrıca, bölgenin yüzyıllar boyunca ülkenin kalkınmasında ve Rus devletinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.
Putin ve Lukaşenko denizde tekne turu yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
DÜNYA
Lukaşenko'nun doğum gününü kutlayan Putin: Rusya ve Belarus birlikte tüm zorlukları aşabilecek güçte
13:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала