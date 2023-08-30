https://sputniknews.com.tr/20230830/putin-rostovlulari-nazilerden-kurtulusun-80-yildonumunde-tebrik-etti-1075051758.html
Putin, Rostovluları Nazilerden kurtuluşun 80. yıldönümü nedeniyle tebrik etti
Putin, Rostovluları Nazilerden kurtuluşun 80. yıldönümü nedeniyle tebrik etti
Putin, Rostov bölgesi sakinlerini Nazi işgalinden kurtuluşun 80. yıldönümü vesilesiyle tebrik etti. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T15:39+0300
2023-08-30T15:39+0300
2023-08-30T15:40+0300
dünya
rostov
rusya
nazi
nazi almanyası
2. dünya savaşı
vasiliy golubev
yıl dönümü
tebrik
anma
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Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rostov bölgesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun 80. yıldönümünde bölge sakinlerini tebrik ettiğini duyurdu.Putin’in mesajında, “Don topraklarında büyük zaferi yaklaştıran herkesin kahramanlıkları ve fedakarlığından sonsuza dek onur duyacağız. Bu özel günde, gazilerimize en sıcak saygı ve minnet duygularımızı iletiyoruz.. Onlar gibi bölge halkı da bugün özel askeri operasyonda görevlerini layıkıyla yerine getiriyor” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca, bölgenin yüzyıllar boyunca ülkenin kalkınmasında ve Rus devletinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230830/lukasenkonun-dogum-gununu-kutlayan-putin-rusya-ve-belarus-birlikte-tum-zorluklari-asabilecek-gucte-1075047908.html
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rostov, rusya, nazi, nazi almanyası, 2. dünya savaşı, vasiliy golubev, yıl dönümü, tebrik, anma
rostov, rusya, nazi, nazi almanyası, 2. dünya savaşı, vasiliy golubev, yıl dönümü, tebrik, anma
Putin, Rostovluları Nazilerden kurtuluşun 80. yıldönümü nedeniyle tebrik etti
15:39 30.08.2023 (güncellendi: 15:40 30.08.2023) Abone ol
Putin, Rostov bölgesi sakinlerini Nazi işgalinden kurtuluşun 80. yıldönümü vesilesiyle tebrik etti.
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rostov bölgesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun 80. yıldönümünde bölge sakinlerini tebrik ettiğini duyurdu.
Putin’in mesajında, “Don topraklarında büyük zaferi yaklaştıran herkesin kahramanlıkları ve fedakarlığından sonsuza dek onur duyacağız. Bu özel günde, gazilerimize en sıcak saygı ve minnet duygularımızı iletiyoruz.. Onlar gibi bölge halkı da bugün özel askeri operasyonda görevlerini layıkıyla yerine getiriyor” ifadelerine yer verildi.
Putin ayrıca, bölgenin yüzyıllar boyunca ülkenin kalkınmasında ve Rus devletinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.