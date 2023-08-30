https://sputniknews.com.tr/20230830/putin-rostovlulari-nazilerden-kurtulusun-80-yildonumunde-tebrik-etti-1075051758.html

Putin, Rostovluları Nazilerden kurtuluşun 80. yıldönümü nedeniyle tebrik etti

Putin, Rostovluları Nazilerden kurtuluşun 80. yıldönümü nedeniyle tebrik etti

Putin, Rostov bölgesi sakinlerini Nazi işgalinden kurtuluşun 80. yıldönümü vesilesiyle tebrik etti. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T15:39+0300

2023-08-30T15:39+0300

2023-08-30T15:40+0300

dünya

rostov

rusya

nazi

nazi almanyası

2. dünya savaşı

vasiliy golubev

yıl dönümü

tebrik

anma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/05/1074404687_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_7100c49fb782d87e8eb01df8f97d646d.jpg

Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rostov bölgesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun 80. yıldönümünde bölge sakinlerini tebrik ettiğini duyurdu.Putin’in mesajında, “Don topraklarında büyük zaferi yaklaştıran herkesin kahramanlıkları ve fedakarlığından sonsuza dek onur duyacağız. Bu özel günde, gazilerimize en sıcak saygı ve minnet duygularımızı iletiyoruz.. Onlar gibi bölge halkı da bugün özel askeri operasyonda görevlerini layıkıyla yerine getiriyor” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca, bölgenin yüzyıllar boyunca ülkenin kalkınmasında ve Rus devletinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230830/lukasenkonun-dogum-gununu-kutlayan-putin-rusya-ve-belarus-birlikte-tum-zorluklari-asabilecek-gucte-1075047908.html

rostov

rusya

nazi almanyası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rostov, rusya, nazi, nazi almanyası, 2. dünya savaşı, vasiliy golubev, yıl dönümü, tebrik, anma