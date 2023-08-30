https://sputniknews.com.tr/20230830/lukasenkonun-dogum-gununu-kutlayan-putin-rusya-ve-belarus-birlikte-tum-zorluklari-asabilecek-gucte-1075047908.html

Lukaşenko'nun doğum gününü kutlayan Putin: Rusya ve Belarus birlikte tüm zorlukları aşabilecek güçte

Lukaşenko'nun doğum gününü kutlayan Putin: Rusya ve Belarus birlikte tüm zorlukları aşabilecek güçte

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Belarus'un ortak çabalarla her türlü zorluğu aşabileceğini ifade etti. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T13:36+0300

2023-08-30T13:36+0300

2023-08-30T13:36+0300

dünya

birlik devleti anlaşması

rusya

belarus

aleksandr lukaşenko

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

vladimir putin

doğum günü

kutlama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 69 yaşına giren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko için bir kutlama mesajı yayınladı. İki lider daha sonra bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri, mesajında "Sayın Aleksandr Grigoryeviç, doğum gününüzü içtenlikle kutluyorum. Uzun yıllardır kardeş Belarus halkının yararı için yorulmadan çalışıyor, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin tüm veçheleriyle geliştirilmesi için tutarlı bir çizgi izliyorsunuz. Aramızda tesis edilen karşılıklı anlayışa samimi olarak değer veriyorum" ifadelerini kullandı.Putin, iki ülkenin ortak çabalar sayesinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinden ve Rusya-Belarus Birlik Devleti formatında da olmak üzere çok yönlü işbirliğinin daha da genişlemesini sağlayacaklarından emin olduğunu vurguladı. Putin, mesajının sonunda Belarus liderine sağlık, mutluluk, refah ve devlet işlerin başarılar temenni etti.

https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-disisleri-lavrov-ve-fidan-yarin-moskovada-bir-araya-gelecek-1075045424.html

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birlik devleti anlaşması, rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, vladimir putin, doğum günü, kutlama