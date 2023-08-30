https://sputniknews.com.tr/20230830/ordunun-yonetimi-ele-gecirdigini-duyurdugu-gabonun-baskenti-librevilde-son-durum-ne-1075051092.html

Ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'da son durum ne?

Ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'da son durum ne?

Sputnik'e konuşan bir tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T15:31+0300

2023-08-30T15:31+0300

2023-08-30T15:32+0300

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gabon

darbe

afrika

hükümet

libreville

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Gabonlu iş insanı Brice Alain Mbadinga, “Burada, Gabon'un başkenti Librevil'de, seçim sonuçlarının açıklandığı sabah saat 4.00'ten itibaren hükümetin ilk başta aday Ali Bongo Ondimba'nın zaferini ilan ettiği için durum az çok ordunun kontrolündeydi. Bir süre sonra ordu müdahale etti ve yönetimi kendi eline almaya karar verdi” diye konuştu.Seçimlerin ‘yanlış ve hileli’ olduğuna dikkat çeken Mbadinga, videolarda da gösterildiği gibi, ‘orduya iktidara geldiği için teşekkür eden’ insanların ‘sevinç çığlıklarını’ duyduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230830/gabonda-askeri-darbe-girisimi-1075038634.html

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