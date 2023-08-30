https://sputniknews.com.tr/20230830/ordunun-yonetimi-ele-gecirdigini-duyurdugu-gabonun-baskenti-librevilde-son-durum-ne-1075051092.html
Ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'da son durum ne?
Ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'da son durum ne?
Sputnik'e konuşan bir tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T15:31+0300
2023-08-30T15:31+0300
2023-08-30T15:32+0300
dünya
gabon
darbe
afrika
hükümet
libreville
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Gabonlu iş insanı Brice Alain Mbadinga, “Burada, Gabon'un başkenti Librevil'de, seçim sonuçlarının açıklandığı sabah saat 4.00'ten itibaren hükümetin ilk başta aday Ali Bongo Ondimba'nın zaferini ilan ettiği için durum az çok ordunun kontrolündeydi. Bir süre sonra ordu müdahale etti ve yönetimi kendi eline almaya karar verdi” diye konuştu.Seçimlerin ‘yanlış ve hileli’ olduğuna dikkat çeken Mbadinga, videolarda da gösterildiği gibi, ‘orduya iktidara geldiği için teşekkür eden’ insanların ‘sevinç çığlıklarını’ duyduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230830/gabonda-askeri-darbe-girisimi-1075038634.html
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gabon, darbe, afrika, hükümet, libreville
gabon, darbe, afrika, hükümet, libreville
Ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'da son durum ne?
15:31 30.08.2023 (güncellendi: 15:32 30.08.2023) Abone ol
Sputnik'e konuşan bir tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı.
Gabonlu iş insanı Brice Alain Mbadinga, “Burada, Gabon'un başkenti Librevil'de, seçim sonuçlarının açıklandığı sabah saat 4.00'ten itibaren hükümetin ilk başta aday Ali Bongo Ondimba'nın zaferini ilan ettiği için durum az çok ordunun kontrolündeydi. Bir süre sonra ordu müdahale etti ve yönetimi kendi eline almaya karar verdi” diye konuştu.
Seçimlerin ‘yanlış ve hileli’ olduğuna dikkat çeken Mbadinga, videolarda da gösterildiği gibi, ‘orduya iktidara geldiği için teşekkür eden’ insanların ‘sevinç çığlıklarını’ duyduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
“Yani şu anda başkentte insanlar evlerinde oturuyor. Kesin olan şu ki, bugün çalışmayacağız ve işlerimiz biraz aksayacak. Dolayısıyla buradayız ve önümüzdeki saatlerde, günlerde, haftalarda neler olacağını izliyoruz. Her halükarda, şu anda meseleyi kendi ellerine almaya karar veren askerler iktidarda.”