https://sputniknews.com.tr/20230830/gabonda-askeri-darbe-girisimi-1075038634.html
Gabon'da askeri darbe girişimi
Gabon'da askeri darbe girişimi
Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, "yönetimi ele geçirdiklerini" duyurdu. Ülkenin... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T08:22+0300
2023-08-30T08:22+0300
2023-08-30T08:48+0300
dünya
gabon
darbe girişimi
afrika
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Gabon'daki askerler, ülkedeki seçimlerin ardından ulusal televizyon binasına girdi. "Seçimlerin iptal edildiği ve kurumların kapatıldığı" duyuruldu.Ajanslara yansıyan bilgilere göre ülkede darbe girişiminde bulunan askerlerden birisinin, "Sorumsuz, öngörülemeyen yönetim, sosyal uyumun sürekli bozulmasına yol açarak ülkeyi kaosa sürükleme riski taşıyor. Mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik" dediği aktarıldı.Bölgede bulunan gazeteciler, ülkenin başkenti Librevil'de silah seslerinin yükseldiğini bildirdi. Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, oyların yüzde 64.2'sini alarak yeniden seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210707/turkiye-ile-gabon-arasinda-egitim-alaninda-isbirligi-anlasmasi-imzalandi-1044913271.html
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gabon, darbe girişimi, afrika
gabon, darbe girişimi, afrika
Gabon'da askeri darbe girişimi
08:22 30.08.2023 (güncellendi: 08:48 30.08.2023) Abone ol
Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, "yönetimi ele geçirdiklerini" duyurdu. Ülkenin başkenti Librevil'de silah seslerinin duyulduğu belirtiliyor.
Gabon'daki askerler, ülkedeki seçimlerin ardından ulusal televizyon binasına girdi. "Seçimlerin iptal edildiği ve kurumların kapatıldığı" duyuruldu.
Ajanslara yansıyan bilgilere göre ülkede darbe girişiminde bulunan askerlerden birisinin, "Sorumsuz, öngörülemeyen yönetim, sosyal uyumun sürekli bozulmasına yol açarak ülkeyi kaosa sürükleme riski taşıyor. Mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik" dediği aktarıldı.
Bölgede bulunan gazeteciler, ülkenin başkenti Librevil'de silah seslerinin yükseldiğini bildirdi. Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, oyların yüzde 64.2'sini alarak yeniden seçilmişti.