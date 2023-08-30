Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230830/gabonda-askeri-darbe-girisimi-1075038634.html
Gabon'da askeri darbe girişimi
Gabon'da askeri darbe girişimi
Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, "yönetimi ele geçirdiklerini" duyurdu. Ülkenin... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T08:22+0300
2023-08-30T08:48+0300
dünya
gabon
darbe girişimi
afrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075038755_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_0f3aade85a7dfc2a8d95c790056e8931.jpg
Gabon'daki askerler, ülkedeki seçimlerin ardından ulusal televizyon binasına girdi. "Seçimlerin iptal edildiği ve kurumların kapatıldığı" duyuruldu.Ajanslara yansıyan bilgilere göre ülkede darbe girişiminde bulunan askerlerden birisinin, "Sorumsuz, öngörülemeyen yönetim, sosyal uyumun sürekli bozulmasına yol açarak ülkeyi kaosa sürükleme riski taşıyor. Mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik" dediği aktarıldı.Bölgede bulunan gazeteciler, ülkenin başkenti Librevil'de silah seslerinin yükseldiğini bildirdi. Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, oyların yüzde 64.2'sini alarak yeniden seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210707/turkiye-ile-gabon-arasinda-egitim-alaninda-isbirligi-anlasmasi-imzalandi-1044913271.html
gabon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075038755_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bceb591b18034e0a3ba1fa59a665a08e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gabon, darbe girişimi, afrika
gabon, darbe girişimi, afrika

Gabon'da askeri darbe girişimi

08:22 30.08.2023 (güncellendi: 08:48 30.08.2023)
© AAGabon darbe girişimi
Gabon darbe girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, "yönetimi ele geçirdiklerini" duyurdu. Ülkenin başkenti Librevil'de silah seslerinin duyulduğu belirtiliyor.
Gabon'daki askerler, ülkedeki seçimlerin ardından ulusal televizyon binasına girdi. "Seçimlerin iptal edildiği ve kurumların kapatıldığı" duyuruldu.
Ajanslara yansıyan bilgilere göre ülkede darbe girişiminde bulunan askerlerden birisinin, "Sorumsuz, öngörülemeyen yönetim, sosyal uyumun sürekli bozulmasına yol açarak ülkeyi kaosa sürükleme riski taşıyor. Mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik" dediği aktarıldı.
Bölgede bulunan gazeteciler, ülkenin başkenti Librevil'de silah seslerinin yükseldiğini bildirdi. Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, oyların yüzde 64.2'sini alarak yeniden seçilmişti.
Gabon Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Patrick Mouguıama-Daouda - Ziya Selçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2021
DÜNYA
Türkiye ile Gabon arasında eğitim alanında işbirliği anlaşması imzalandı
7 Temmuz 2021, 19:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала