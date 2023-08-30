Orban: Rusya'dan gaz aldığımız güzergaha yönelik olası saldırıları savaş sebebi sayarız

ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson'a demeç veren Orban, Macaristan ve Sırbistan'ın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajların ardından Rus gazı aldıkları güzergahlara düzenlenecek saldırıları savaş sebebi sayacaklarını açıkladığını anımsattı.



Macaristan'ın Kuzey Akım boru hattının devre dışı kalmasını ivedilikle terör eylemi olarak nitelediğini kaydeden Orban, Almanya'dan yeterince sert tepki gelmemesini 'egemenlik açığının tezahürü' olduğunun altını çizdi.



Orban, "Biz Macarlar, Kuzey Akım dışında bir boru hattı daha olduğu mesajını derhal verdik. Rusya'dan güney koridoru boyunca Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan güzergahında uzanan Güney Akım var. Eğer birileri Kuzey Akım'da olanları güney koridorunda gerçekleştirmek isterse, bunu savaş sebebi, terör eylemi sayacağımızı ve hemen tepki göstereceğimizi Sırbistan başbakanıyla birlikte açık şekilde dile getirdik" ifadelerini kullandı.



Bu tür planlardan vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Orban, "Bunu Almanlara yapabilirsiniz ancak bu bölgede yapamazsınız" diye ekledi.



Tucker Carlson da, Kuzey Akım'ın geçen sene doğrudan veya dolaylı olarak ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından patlatıldığının çok aşikar olduğunu düşündüğünü söyledi.