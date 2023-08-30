https://sputniknews.com.tr/20230830/bazi-ab-ulkeleri-turkiye-ve-bmnin-tahil-anlasmasiyla-ilgili-cabalarina-destek-verdi-1075042500.html

'Bazı AB ülkeleri, Türkiye ve BM'nin tahıl anlaşmasıyla ilgili çabalarına destek verdi'

'Bazı AB ülkeleri, Türkiye ve BM'nin tahıl anlaşmasıyla ilgili çabalarına destek verdi'

Bir dizi AB ülkesinin Türkiye ve BM'nin tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi için Rusya'yla müzakerelerde sarf ettiği çabalara desteğini dile getirdiği... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T10:51+0300

2023-08-30T10:51+0300

2023-08-30T10:51+0300

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fiyat artışı

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Tahıl anlaşmasıyla müzakerelere katılan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada bazı AB ülkelerinin Türkiye ve BM'nin tahıl anlaşması konusunda Rusya'yla müzakerelerde sarf ettiği çabaları desteklediğini ve Batı'nın fiyatların yükselmesinden endişe duyduğunu kaydetti.Kaynak, "Anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için tüm taraflarla temaslarımızı sürdürdüğümüzü biliyorsunuz. Batılı partnerlerle temaslarımızda çabalarımıza verilen desteği görüyoruz. Bir dizi AB ülkesi, Rus tarafıyla müzakerelerde BM ile sarf ettiğimiz çabaları desteklediğini açıkça gösterdi" dedi.Bazı Batılı ülkelerin anlaşmasının sonlanmasının fiyatlarda artışa yol açmasından endişe ettiğini anlatan kaynak, müzakerelerin sürdüğünü ve BM'nin de çaba gösterdiğini ifade etti.Destek veren AB ülkelerini açıklamaktan kaçınan kaynak, "Mevcut zor durumda müzakere sürecinin detaylarını açıklamak doğru olmaz" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230829/bm-yetkilisinden-tahil-anlasmasi-aciklamasi-ongorude-bulunmanin-faydali-olacagi-durumda-degiliz-1075016636.html

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