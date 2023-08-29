BM yetkilisinden tahıl anlaşması açıklaması: 'Öngörüde bulunmanın faydalı olacağı durumda değiliz'
12:50 29.08.2023 (güncellendi: 12:51 29.08.2023)
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVTahıl
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, tahıl anlaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti hakkında herhangi bir şey söylemesinin mümkün olmadığını belirtti.
Basın mensuplarının tahıl anlaşmasının geleceği ve Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili sorularını yanıtlayan Dujarric, "Ukrayna tahılı ile Rus gıda ürünleri ve gübresinin ihracatının imzalanan tüm anlaşmalar vasıtasıyla yeniden başlatılmasını sağlamak için destek vermeye ve elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz" demekle yetindi.
BM'nin birçok tarafla bu konuda diyalog halinde olduğunu anlatan Dujarric, ancak şu anda basınla paylaşabileceği bir şey bulunmadığını kaydetti. Dujarric, yakın zamanda tahıl anlaşmasında bir atılım beklenip beklenmediğine dair soru karşısında da "Herhangi bir şey hakkında öngörüde bulunmanın faydalı olacağı bir durumda değiliz" yanıtını verdi.
BM'nin birçok tarafla bu konuda diyalog halinde olduğunu anlatan Dujarric, ancak şu anda basınla paylaşabileceği bir şey bulunmadığını kaydetti. Dujarric, yakın zamanda tahıl anlaşmasında bir atılım beklenip beklenmediğine dair soru karşısında da "Herhangi bir şey hakkında öngörüde bulunmanın faydalı olacağı bir durumda değiliz" yanıtını verdi.
Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.
22 Temmuz, 11:07