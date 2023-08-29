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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/bm-yetkilisinden-tahil-anlasmasi-aciklamasi-ongorude-bulunmanin-faydali-olacagi-durumda-degiliz-1075016636.html
BM yetkilisinden tahıl anlaşması açıklaması: 'Öngörüde bulunmanın faydalı olacağı durumda değiliz'
BM yetkilisinden tahıl anlaşması açıklaması: 'Öngörüde bulunmanın faydalı olacağı durumda değiliz'
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, tahıl anlaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti hakkında herhangi bir şey söylemesinin... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T12:50+0300
2023-08-29T12:51+0300
tahıl
ukrayna krizi
rusya
recep tayyip erdoğan
birleşmiş milletler (bm)
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
ukrayna
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Basın mensuplarının tahıl anlaşmasının geleceği ve Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili sorularını yanıtlayan Dujarric, "Ukrayna tahılı ile Rus gıda ürünleri ve gübresinin ihracatının imzalanan tüm anlaşmalar vasıtasıyla yeniden başlatılmasını sağlamak için destek vermeye ve elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz" demekle yetindi.BM'nin birçok tarafla bu konuda diyalog halinde olduğunu anlatan Dujarric, ancak şu anda basınla paylaşabileceği bir şey bulunmadığını kaydetti. Dujarric, yakın zamanda tahıl anlaşmasında bir atılım beklenip beklenmediğine dair soru karşısında da "Herhangi bir şey hakkında öngörüde bulunmanın faydalı olacağı bir durumda değiliz" yanıtını verdi.Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230722/rusya-tahil-anlasmasina-donmek-icin-7-sartini-acikladi-1073837741.html
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tahıl, rusya, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, ukrayna, ukrayna krizi
tahıl, rusya, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, ukrayna, ukrayna krizi

BM yetkilisinden tahıl anlaşması açıklaması: 'Öngörüde bulunmanın faydalı olacağı durumda değiliz'

12:50 29.08.2023 (güncellendi: 12:51 29.08.2023)
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
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BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, tahıl anlaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti hakkında herhangi bir şey söylemesinin mümkün olmadığını belirtti.
Basın mensuplarının tahıl anlaşmasının geleceği ve Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili sorularını yanıtlayan Dujarric, "Ukrayna tahılı ile Rus gıda ürünleri ve gübresinin ihracatının imzalanan tüm anlaşmalar vasıtasıyla yeniden başlatılmasını sağlamak için destek vermeye ve elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz" demekle yetindi.

BM'nin birçok tarafla bu konuda diyalog halinde olduğunu anlatan Dujarric, ancak şu anda basınla paylaşabileceği bir şey bulunmadığını kaydetti. Dujarric, yakın zamanda tahıl anlaşmasında bir atılım beklenip beklenmediğine dair soru karşısında da "Herhangi bir şey hakkında öngörüde bulunmanın faydalı olacağı bir durumda değiliz" yanıtını verdi.
Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2023
DÜNYA
Rusya, tahıl anlaşmasına dönmek için 7 şartını açıkladı
22 Temmuz, 11:07
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