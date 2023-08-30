https://sputniknews.com.tr/20230830/ingiliz-parlamentosu-cin-ingiltere-icin-bir-tehdit-1075056947.html
İngiliz Parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
İngiliz Parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
İngiltere parlamentosu Çin'i Londra ve onun çıkarlarına tehdit olarak nitelendirdi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T17:55+0300
2023-08-30T17:55+0300
2023-08-30T17:55+0300
dünya
avam kamarası
çin
birleşik krallık
savunma
tayvan
hint-pasifik
asya & pasifik
asya
ingiltere
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Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi tarafından hazırlanan raporda, Çin’in Birleşik Krallık'a ve Londra'nın Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarına tehdit oluşturduğu belirtildi.Raporda, "Komite, Çin Komünist Partisinin faaliyetlerini Birleşik Krallık'a ve onun çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak kabul ediyor. Giderek artan azim, uluslar arasındaki rekabetin doğasında vardır, ancak Çin Komünist Partisinin tutumu şu anda Birleşik Krallık'a yönelik artan bir saldırganlığa sahip” ifadeleri yer aldı.Londra'ya, Tayvan'ın ‘savunması’ da dahil olmak üzere müttefiklerle savunma odaklı politikaları güçlendirerek ‘caydırıcılık diplomasisi’ geliştirmesi yönünde tavsiyenin de yer aldığı raporda, “İngiltere hükümeti, Tayvan halkının kendi kaderini tayin hakkının korunmasına yardımcı olacak etkili bir caydırıcılık diplomasisi politikası oluşturmasına ve ugulamasına imkan verecek anlamlı eylemler ve kırmızı çizgileri belirlemelidir” ifadelerine yer verildi.Raporda ayrıca, Birleşik Krallık'ın Hint-Pasifik bölgesi ülkeleriyle ilişkilerinin önceliğinin korunması ve bu ülkelerle ticaret ve yatırım bağlarının genişletilmesinin desteklenmesi gerektiği kaydedildi.Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’in, 30 Ağustos'ta Çin'e resmi bir ziyarette bulunacağını açıklamıştı. Cleverly, 5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere dışişleri bakanı olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230806/trump-tayvan-cevresindeki-durumun-bidenin-beceriksizligi-nedeniyle-vahimlestigini-soyledi-1074419002.html
çin
birleşik krallık
tayvan
hint-pasifik
asya
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avam kamarası, çin, birleşik krallık, savunma, tayvan, hint-pasifik, asya & pasifik, asya, ingiltere, james cleverly, tehdit
avam kamarası, çin, birleşik krallık, savunma, tayvan, hint-pasifik, asya & pasifik, asya, ingiltere, james cleverly, tehdit
İngiliz Parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
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İngiltere parlamentosu Çin'i Londra ve onun çıkarlarına tehdit olarak nitelendirdi.
Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi tarafından hazırlanan raporda, Çin’in Birleşik Krallık'a ve Londra'nın Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarına tehdit oluşturduğu belirtildi.
Raporda, "Komite, Çin Komünist Partisinin faaliyetlerini Birleşik Krallık'a ve onun çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak kabul ediyor. Giderek artan azim, uluslar arasındaki rekabetin doğasında vardır, ancak Çin Komünist Partisinin tutumu şu anda Birleşik Krallık'a yönelik artan bir saldırganlığa sahip” ifadeleri yer aldı.
Londra'ya, Tayvan'ın ‘savunması’ da dahil olmak üzere müttefiklerle savunma odaklı politikaları güçlendirerek ‘caydırıcılık diplomasisi’ geliştirmesi yönünde tavsiyenin de yer aldığı raporda, “İngiltere hükümeti, Tayvan halkının kendi kaderini tayin hakkının korunmasına yardımcı olacak etkili bir caydırıcılık diplomasisi politikası oluşturmasına ve ugulamasına imkan verecek anlamlı eylemler ve kırmızı çizgileri belirlemelidir” ifadelerine yer verildi.
Raporda ayrıca, Birleşik Krallık'ın Hint-Pasifik bölgesi ülkeleriyle ilişkilerinin önceliğinin korunması ve bu ülkelerle ticaret ve yatırım bağlarının genişletilmesinin desteklenmesi gerektiği kaydedildi.
Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’in, 30 Ağustos'ta Çin'e resmi bir ziyarette bulunacağını açıklamıştı. Cleverly, 5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere dışişleri bakanı olacak.