https://sputniknews.com.tr/20230830/ingiliz-parlamentosu-cin-ingiltere-icin-bir-tehdit-1075056947.html

İngiliz Parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit

İngiliz Parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit

İngiltere parlamentosu Çin'i Londra ve onun çıkarlarına tehdit olarak nitelendirdi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T17:55+0300

2023-08-30T17:55+0300

2023-08-30T17:55+0300

dünya

avam kamarası

çin

birleşik krallık

savunma

tayvan

hint-pasifik

asya & pasifik

asya

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075057051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1be8f992dd820c930b0ff3065405f171.jpg

Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi tarafından hazırlanan raporda, Çin’in Birleşik Krallık'a ve Londra'nın Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarına tehdit oluşturduğu belirtildi.Raporda, "Komite, Çin Komünist Partisinin faaliyetlerini Birleşik Krallık'a ve onun çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak kabul ediyor. Giderek artan azim, uluslar arasındaki rekabetin doğasında vardır, ancak Çin Komünist Partisinin tutumu şu anda Birleşik Krallık'a yönelik artan bir saldırganlığa sahip” ifadeleri yer aldı.Londra'ya, Tayvan'ın ‘savunması’ da dahil olmak üzere müttefiklerle savunma odaklı politikaları güçlendirerek ‘caydırıcılık diplomasisi’ geliştirmesi yönünde tavsiyenin de yer aldığı raporda, “İngiltere hükümeti, Tayvan halkının kendi kaderini tayin hakkının korunmasına yardımcı olacak etkili bir caydırıcılık diplomasisi politikası oluşturmasına ve ugulamasına imkan verecek anlamlı eylemler ve kırmızı çizgileri belirlemelidir” ifadelerine yer verildi.Raporda ayrıca, Birleşik Krallık'ın Hint-Pasifik bölgesi ülkeleriyle ilişkilerinin önceliğinin korunması ve bu ülkelerle ticaret ve yatırım bağlarının genişletilmesinin desteklenmesi gerektiği kaydedildi.Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’in, 30 Ağustos'ta Çin'e resmi bir ziyarette bulunacağını açıklamıştı. Cleverly, 5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere dışişleri bakanı olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230806/trump-tayvan-cevresindeki-durumun-bidenin-beceriksizligi-nedeniyle-vahimlestigini-soyledi-1074419002.html

çin

birleşik krallık

tayvan

hint-pasifik

asya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avam kamarası, çin, birleşik krallık, savunma, tayvan, hint-pasifik, asya & pasifik, asya, ingiltere, james cleverly, tehdit