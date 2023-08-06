Trump, Tayvan çevresindeki durumun Biden'ın 'beceriksizliği' nedeniyle vahimleştiğini söyledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
08:26
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
08:46
2 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:29
1 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
09:46
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
10:40
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
14:32
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
14:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
16:05
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
16:25
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
16:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus turistlerin rotası Avrupa
18:05
2 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
18:22
1 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
18:37
2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin eski Avrupa Birliği Büyükelçisi, NATO’ya alternatif önerdi
19:28
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Belarus’taki nükleer silahların kaldırma şartını açıkladı
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
21:00
3 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
08:00
3 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus turistlerin rotası Avrupa
13:13
2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
13:33
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
13:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
18:01
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:16
2 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
6 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:46
7 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
19:29
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin eski Avrupa Birliği Büyükelçisi, NATO’ya alternatif önerdi
22:01
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Belarus’taki nükleer silahların kaldırma şartını açıkladı
22:27
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230806/trump-tayvan-cevresindeki-durumun-bidenin-beceriksizligi-nedeniyle-vahimlestigini-soyledi-1074419002.html
Trump, Tayvan çevresindeki durumun Biden'ın 'beceriksizliği' nedeniyle vahimleştiğini söyledi
Trump, Tayvan çevresindeki durumun Biden'ın 'beceriksizliği' nedeniyle vahimleştiğini söyledi
ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimi için adaylığını koyduktan sonra dava silsilesiyle karşılaşan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump, Demokrat Partili halefi Joe... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T12:57+0300
2023-08-06T13:12+0300
dünya
donald trump
joe biden
şi cinping
çin
tayvan
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071916768_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_cca4e3a5224ef738e072dfcd07b3d2b8.jpg
Önceki ABD Başkanı Donald Trump, Çin yönetiminin Başkan Joe Biden'ı beceriksiz olarak görmesi nedeniyle Tayvan çevresindeki durumun ağırlaştığını tezini ortaya attı. 'Şi'nin ülkemize saygısı kalmadı'"Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in artık ülkemize saygısı kalmadı" iddiasında bulunan Trump, kendi başkanlık döneminde Şi'nin 'ABD'ye çok saygı duyduğunu' öne sürdü. Trump, Güney Carolina'da düzenlediği mitingde şöyle konuştu:Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden beriTayvan konusundaki gerilim, Ağustos 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Demokrat Partili Nancy Pelosi'nin -Pekin'in böyle bir ziyarete karşı uyarılarına rağmen- Taipei'ye gitmesinden beri hızla tırmandı. Çin, ayrılıkçılığa destek jesti olarak gördüğü Pelosi'nin gezisini kınayıp ada çevresinde geniş çaplı askeri tatbikatlar başlattı.Bağımsızlık ilanından geri duruyorlarTayvan, 1949'dan beri anakara Çin'den bağımsız olarak yönetiliyor. Pekin adayı kendi eyaleti olarak görürken, kendi seçilmiş hükümetine sahip bir bölge olan Tayvan, özerk bir ülke olduğunu savunuyor, ancak bağımsızlık ilan etmekten geri duruyor. Tayvan'a yönelik 'Tek Çin' politikası uygulayan Pekin, yabancı devletlerin Taipei ile herhangi bir resmi temasına karşı çıkıyor ve ada üzerinde Çin egemenliğinin tartışılmaz olduğunu savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/abddeki-davalari-yorumlayan-uzmanlar-trump-2024te-bideni-yenecek-diye-derin-devletin-odu-kopuyor-1074375835.html
https://sputniknews.com.tr/20230806/abd-adalet-bakanligi-trumpin-sosyal-medya-paylasimi-uzerine-federal-yargici-goreve-cagirdi-1074409611.html
çin
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071916768_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_919513f3d946fdea7f0911222213163d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donald trump, joe biden, şi cinping, çin, tayvan, abd
donald trump, joe biden, şi cinping, çin, tayvan, abd

Trump, Tayvan çevresindeki durumun Biden'ın 'beceriksizliği' nedeniyle vahimleştiğini söyledi

12:57 06.08.2023 (güncellendi: 13:12 06.08.2023)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Abone olTelegram
ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimi için adaylığını koyduktan sonra dava silsilesiyle karşılaşan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump, Demokrat Partili halefi Joe Biden'ı bu kez Tayvan üzerinden eleştirdi.
Önceki ABD Başkanı Donald Trump, Çin yönetiminin Başkan Joe Biden'ı beceriksiz olarak görmesi nedeniyle Tayvan çevresindeki durumun ağırlaştığını tezini ortaya attı.

'Şi'nin ülkemize saygısı kalmadı'

"Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in artık ülkemize saygısı kalmadı" iddiasında bulunan Trump, kendi başkanlık döneminde Şi'nin 'ABD'ye çok saygı duyduğunu' öne sürdü.
Trump, Güney Carolina'da düzenlediği mitingde şöyle konuştu:
"(Ben olsaydım) Çin girmezdi, Şi Tayvan'a girmezdi ve liderinizin [Biden] beceriksiz olduğunu düşündüğü için girmeyi istemeye fena halde yakın."

Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden beri

Tayvan konusundaki gerilim, Ağustos 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Demokrat Partili Nancy Pelosi'nin -Pekin'in böyle bir ziyarete karşı uyarılarına rağmen- Taipei'ye gitmesinden beri hızla tırmandı. Çin, ayrılıkçılığa destek jesti olarak gördüğü Pelosi'nin gezisini kınayıp ada çevresinde geniş çaplı askeri tatbikatlar başlattı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
DÜNYA
ABD'deki davaları yorumlayan uzmanlar: Trump 2024'te Biden'ı yenecek diye derin devletin ödü kopuyor
4 Ağustos, 17:20

Bağımsızlık ilanından geri duruyorlar

Tayvan, 1949'dan beri anakara Çin'den bağımsız olarak yönetiliyor. Pekin adayı kendi eyaleti olarak görürken, kendi seçilmiş hükümetine sahip bir bölge olan Tayvan, özerk bir ülke olduğunu savunuyor, ancak bağımsızlık ilan etmekten geri duruyor.
ABD eski başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
DÜNYA
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın sosyal medya paylaşımı üzerine federal yargıcı göreve çağırdı
00:57
Tayvan'a yönelik 'Tek Çin' politikası uygulayan Pekin, yabancı devletlerin Taipei ile herhangi bir resmi temasına karşı çıkıyor ve ada üzerinde Çin egemenliğinin tartışılmaz olduğunu savunuyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала