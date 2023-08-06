https://sputniknews.com.tr/20230806/trump-tayvan-cevresindeki-durumun-bidenin-beceriksizligi-nedeniyle-vahimlestigini-soyledi-1074419002.html

Trump, Tayvan çevresindeki durumun Biden'ın 'beceriksizliği' nedeniyle vahimleştiğini söyledi

Trump, Tayvan çevresindeki durumun Biden'ın 'beceriksizliği' nedeniyle vahimleştiğini söyledi

ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimi için adaylığını koyduktan sonra dava silsilesiyle karşılaşan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump, Demokrat Partili halefi Joe... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T12:57+0300

2023-08-06T12:57+0300

2023-08-06T13:12+0300

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Önceki ABD Başkanı Donald Trump, Çin yönetiminin Başkan Joe Biden'ı beceriksiz olarak görmesi nedeniyle Tayvan çevresindeki durumun ağırlaştığını tezini ortaya attı. 'Şi'nin ülkemize saygısı kalmadı'"Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in artık ülkemize saygısı kalmadı" iddiasında bulunan Trump, kendi başkanlık döneminde Şi'nin 'ABD'ye çok saygı duyduğunu' öne sürdü. Trump, Güney Carolina'da düzenlediği mitingde şöyle konuştu:Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden beriTayvan konusundaki gerilim, Ağustos 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Demokrat Partili Nancy Pelosi'nin -Pekin'in böyle bir ziyarete karşı uyarılarına rağmen- Taipei'ye gitmesinden beri hızla tırmandı. Çin, ayrılıkçılığa destek jesti olarak gördüğü Pelosi'nin gezisini kınayıp ada çevresinde geniş çaplı askeri tatbikatlar başlattı.Bağımsızlık ilanından geri duruyorlarTayvan, 1949'dan beri anakara Çin'den bağımsız olarak yönetiliyor. Pekin adayı kendi eyaleti olarak görürken, kendi seçilmiş hükümetine sahip bir bölge olan Tayvan, özerk bir ülke olduğunu savunuyor, ancak bağımsızlık ilan etmekten geri duruyor. Tayvan'a yönelik 'Tek Çin' politikası uygulayan Pekin, yabancı devletlerin Taipei ile herhangi bir resmi temasına karşı çıkıyor ve ada üzerinde Çin egemenliğinin tartışılmaz olduğunu savunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230804/abddeki-davalari-yorumlayan-uzmanlar-trump-2024te-bideni-yenecek-diye-derin-devletin-odu-kopuyor-1074375835.html

https://sputniknews.com.tr/20230806/abd-adalet-bakanligi-trumpin-sosyal-medya-paylasimi-uzerine-federal-yargici-goreve-cagirdi-1074409611.html

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