https://sputniknews.com.tr/20230830/galatasaray-moldeyi-iki-macta-da-maglup-ederek-gruplara-kalmayi-basardi-1075032969.html

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Molde'yi 2-1 yenen Galatasaray, adını gruplara yazdırdı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç ekibi Molde’yi konuk etti. Mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Norveç temsilcisi Molde'yi konuk etti.5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde hareketlenen Icardi, Mannsverk'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi.7. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, kaleci Karlstrom ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.29. dakikada soldan atağa katılan Haugen'in ceza sahası içinden şutunda top ters kanattan auta çıktı.31. dakikada ceza sahası yayı gerisindeki Hestad'ın derinlemesine göndermek istediği topa Nelsson müdahale etti. Danimarkalı stoperin istediği gibi uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak yeniden Hestad'da kaldı. Bu oyuncu bulduğu koridordan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Sarı-kırmızılı file bekçisi, soluna yatarak çok kritik bir kurtarışa imza attı.Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarı55. dakikada ceza sahası yayının sağında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla yandan auta gitti.66. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu ile Kerem Demirbay'ın anlaşmazlığında topu kapan Breivik, Boey'dan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi. Açısı daralan Breivik, pasını daha uygun durumdaki Hestad'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.77. dakikada derinlemesine atılan pasta savunma arkasına sarkan Berisha, sol çaprazdan karşı karşıya şutunu çekti. Kaleci Muslera, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.81. dakikada Molde'nin golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Eriksen'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Berisha, kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelesi sonrasında Berisha'nın ofsaytta olduğu tespit edildi ve ağlara giden meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Angelino kullandı. İspanyol futbolcunun doğrudan kaleye vurduğu top barajdaki Ellingsen'e çarparak ağlara gitti: 2-1.Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

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