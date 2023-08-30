https://sputniknews.com.tr/20230830/eski-bakan-kutbettin-arzu-havuzda-olu-bulundu-1075047413.html

Eski bakan Kutbettin Arzu havuzda ölü bulundu

Eski bakan Kutbettin Arzu havuzda ölü bulundu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, Yalova’da tatil için gittiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Lojmanları’ndaki havuzda ölü bulundu. Kalp... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T13:24+0300

2023-08-30T13:24+0300

2023-08-30T13:41+0300

yaşam

havuz

yalova

meclis

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Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Lojmanları'na tatil için giden 68 yaşındaki Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, tesisin havuzunda ölü bulundu. Tesis çalışanları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlıkçıların eski bakan Arzu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk verilere göre kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor.Yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Arzu’nun 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yaptığı biliniyor.Kutbettin Arzu kimdir?Kutbettin Arzu, 1 Nisan 1955'te Diyarbakır Bahteri Köyü'nde doğdu. Ekrem ve Emine Arzu’nun oğulları olan Kutbettin Arzu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü tamamladı. Yüksek lisansını aynı fakültede yaptı. Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nde Baş Mimar olarak çalıştı. Mühendislik ve mimarlık firması kurarak serbest iş hayatına devam etti. Dicle Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi'nde fahri öğretim üyeliği görevi üstlendi. Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Diyarbakır Kızılay Derneği Üyeliği, Kültür ve Dayanışma Vakfı Üyeliği, Açev Vakfı Bölge Danışma Kurulu Üyeliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Arzu, evli ve 4 çocuk babası.

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