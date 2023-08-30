https://sputniknews.com.tr/20230830/dunyanin-en-pahali-peyniri-kilosu-400-bin-lira-ile-rekor-kirdi-1075045360.html

Dünyanın en pahalı peyniri: Kilosu 400 bin lira ile rekor kırdı

Dünyanın en pahalı peyniri: Kilosu 400 bin lira ile rekor kırdı

En pahalı peynirde dünya rekoru İspanya'da kırıldı. 2.2 kiloluk peynir 30 bin euroya satıldı. Yani peynirin bir kilosuna yaklaşık 400 bin TL ödendi. Daha önce... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T12:48+0300

2023-08-30T12:48+0300

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Kuzey İspanya'nın cabrales mavi peynirinin 2.2 kilogramlık bir parçası açık artırmada 30 bin euro karşılığında satıldı. Böylece peynir dünyanın en pahalı peyniri unvanını kazandı.Peyniri yapan Guillermo Pendas, İspanya'nın devlet haber ajansı EFE'ye "İyi bir peynirimiz olduğunu biliyorduk ama aynı zamanda kazanmanın da çok zor olduğunu biliyorduk" dedi.Los Puertos fabrikasının sahibi Pendas'ın annesi Rosa Vada, peynirin bin 400 metre yükseklikteki bir mağarada 7 derece sıcaklıkta olgunlaştırıldığını ve burada 'en az sekiz ay' kaldığını söyledi.Peynir, Asturias'taki El Llagar de Colloto'nun sahibi olan restoran sahibi Ivan Suarez'e satıldı. Cabrales'in normal fiyatı kilo başına 35 ila 40 euro arasında. Peynir çiğ inek sütü veya inek, koyun ve keçi sütü karışımı kullanılarak yapılıyor ve Picos de Europa milli parkındaki Cabrales bölgesindeki mağaralarda olgunlaştırılıyor. Olgunlaşmış peynirler mağaralardan yürüyerek dağdan aşağı indirilir. Suarez'in de satın aldığı peynirin önceki Guinness Dünya Rekoru fiyatı 2019'da 20 bin 500 euro olarak belirlenmişti.

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peynir, rekor, pahalı, dünya, euro, ispanya, guinness, guinness rekorlar kitabı