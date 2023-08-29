https://sputniknews.com.tr/20230829/dunyanin-en-cok-seyahat-eden-bebegi-dogali-11-ay-oldu-23-ulke-gezerek-rekor-kirdi-1075014139.html
'Dünyanın en çok seyahat eden bebeği': Doğalı 11 ay oldu, 23 ülke gezerek rekor kırdı
'Dünyanın en çok seyahat eden bebeği': Doğalı 11 ay oldu, 23 ülke gezerek rekor kırdı
11 aylık Atlas isimli bebek, şimdiden 23 ülke gezerek rekor kırması ile gündeme geldi. Çocuklarının 1 yaşına girmeden önce 25 ülke görmesini hedefleyen aile... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T11:46+0300
2023-08-29T11:46+0300
2023-08-29T12:16+0300
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aile
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Becs Lewis ve Will Montgomery çifti, geçen yıl ağustos ayında bebeklerini kucaklarına alır almaz doğum iznini tatil olarak kullanmaya karar verdi. Yeni Zelanda'nın Queenstown kentindeki evlerinden yola çıkan aile, tüm Avrupa'yı dolaşmayı hedefledi. Atlas isimli bebek, İsviçre'de emeklemeyi öğrendi, ilk dişini Norveç'te çıkardı ve Fransa'da katı gıdalar yemeye başladı. "Bir bebekle seyahat edebileceğiniz hiç aklıma gelmemişti. Gerçekçi görünmüyordu ama o kadar da zor değil" diyen aile, bir minibüs satın alarak İtalya, San Marino, İsviçre, Litchenstein, Slovenya, Hırvatistan, Avusturya, Çekya, Danimarka ve Norveç'i kapsayan uzun tatillerinde 23 ülkeyi ziyaret etmeyi başardı. Seyahatlerini tamamladıklarında Atlas, birinci yaş gününden önce dünyanın 25 ülkesini ziyaret etmiş olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230829/doktorlar-dehsete-dustu-dunyada-ilk-kez-bir-kadinin-beyninde-canli-parazit-solucan-bulundu-1075013245.html
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tatil, seyahat, aile, yolculuk, bebek, rekor, avrupa, gezi, turist, viral, gündem, fenomen, sosyal medya
'Dünyanın en çok seyahat eden bebeği': Doğalı 11 ay oldu, 23 ülke gezerek rekor kırdı
11:46 29.08.2023 (güncellendi: 12:16 29.08.2023) Abone ol
11 aylık Atlas isimli bebek, şimdiden 23 ülke gezerek rekor kırması ile gündeme geldi. Çocuklarının 1 yaşına girmeden önce 25 ülke görmesini hedefleyen aile, seyahatlerine dair detayları paylaştı.
Becs Lewis ve Will Montgomery çifti, geçen yıl ağustos ayında bebeklerini kucaklarına alır almaz doğum iznini tatil olarak kullanmaya karar verdi. Yeni Zelanda'nın Queenstown kentindeki evlerinden yola çıkan aile, tüm Avrupa'yı dolaşmayı hedefledi.
Atlas isimli bebek, İsviçre'de emeklemeyi öğrendi, ilk dişini Norveç'te çıkardı ve Fransa'da katı gıdalar yemeye başladı. "Bir bebekle seyahat edebileceğiniz hiç aklıma gelmemişti. Gerçekçi görünmüyordu ama o kadar da zor değil" diyen aile, bir minibüs satın alarak İtalya, San Marino, İsviçre, Litchenstein, Slovenya, Hırvatistan, Avusturya, Çekya, Danimarka ve Norveç'i kapsayan uzun tatillerinde 23 ülkeyi ziyaret etmeyi başardı. Seyahatlerini tamamladıklarında Atlas, birinci yaş gününden önce dünyanın 25 ülkesini ziyaret etmiş olacak.