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'Dünyanın en çok seyahat eden bebeği': Doğalı 11 ay oldu, 23 ülke gezerek rekor kırdı
'Dünyanın en çok seyahat eden bebeği': Doğalı 11 ay oldu, 23 ülke gezerek rekor kırdı
11 aylık Atlas isimli bebek, şimdiden 23 ülke gezerek rekor kırması ile gündeme geldi. Çocuklarının 1 yaşına girmeden önce 25 ülke görmesini hedefleyen aile... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
tatil
seyahat
aile
yolculuk
bebek
rekor
avrupa
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Becs Lewis ve Will Montgomery çifti, geçen yıl ağustos ayında bebeklerini kucaklarına alır almaz doğum iznini tatil olarak kullanmaya karar verdi. Yeni Zelanda'nın Queenstown kentindeki evlerinden yola çıkan aile, tüm Avrupa'yı dolaşmayı hedefledi. Atlas isimli bebek, İsviçre'de emeklemeyi öğrendi, ilk dişini Norveç'te çıkardı ve Fransa'da katı gıdalar yemeye başladı. "Bir bebekle seyahat edebileceğiniz hiç aklıma gelmemişti. Gerçekçi görünmüyordu ama o kadar da zor değil" diyen aile, bir minibüs satın alarak İtalya, San Marino, İsviçre, Litchenstein, Slovenya, Hırvatistan, Avusturya, Çekya, Danimarka ve Norveç'i kapsayan uzun tatillerinde 23 ülkeyi ziyaret etmeyi başardı. Seyahatlerini tamamladıklarında Atlas, birinci yaş gününden önce dünyanın 25 ülkesini ziyaret etmiş olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230829/doktorlar-dehsete-dustu-dunyada-ilk-kez-bir-kadinin-beyninde-canli-parazit-solucan-bulundu-1075013245.html
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tatil, seyahat, aile, yolculuk, bebek, rekor, avrupa, gezi, turist, viral, gündem, fenomen, sosyal medya
tatil, seyahat, aile, yolculuk, bebek, rekor, avrupa, gezi, turist, viral, gündem, fenomen, sosyal medya

'Dünyanın en çok seyahat eden bebeği': Doğalı 11 ay oldu, 23 ülke gezerek rekor kırdı

11:46 29.08.2023 (güncellendi: 12:16 29.08.2023)
© AFP 2023 / MYCHELE DANIAUTatil yapan bir çocuk
Tatil yapan bir çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / MYCHELE DANIAU
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11 aylık Atlas isimli bebek, şimdiden 23 ülke gezerek rekor kırması ile gündeme geldi. Çocuklarının 1 yaşına girmeden önce 25 ülke görmesini hedefleyen aile, seyahatlerine dair detayları paylaştı.
Becs Lewis ve Will Montgomery çifti, geçen yıl ağustos ayında bebeklerini kucaklarına alır almaz doğum iznini tatil olarak kullanmaya karar verdi. Yeni Zelanda'nın Queenstown kentindeki evlerinden yola çıkan aile, tüm Avrupa'yı dolaşmayı hedefledi.
Atlas isimli bebek, İsviçre'de emeklemeyi öğrendi, ilk dişini Norveç'te çıkardı ve Fransa'da katı gıdalar yemeye başladı. "Bir bebekle seyahat edebileceğiniz hiç aklıma gelmemişti. Gerçekçi görünmüyordu ama o kadar da zor değil" diyen aile, bir minibüs satın alarak İtalya, San Marino, İsviçre, Litchenstein, Slovenya, Hırvatistan, Avusturya, Çekya, Danimarka ve Norveç'i kapsayan uzun tatillerinde 23 ülkeyi ziyaret etmeyi başardı. Seyahatlerini tamamladıklarında Atlas, birinci yaş gününden önce dünyanın 25 ülkesini ziyaret etmiş olacak.
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