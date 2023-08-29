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https://sputniknews.com.tr/20230829/doktorlar-dehsete-dustu-dunyada-ilk-kez-bir-kadinin-beyninde-canli-parazit-solucan-bulundu-1075013245.html
Doktorlar dehşete düştü: Dünyada ilk kez bir kadının beyninde 'canlı parazit solucan' bulundu
Doktorlar dehşete düştü: Dünyada ilk kez bir kadının beyninde 'canlı parazit solucan' bulundu
Doktorlar ilk kez bir kadının beyninin içinden canlı bir solucan çıkardı, ameliyat literatüre geçti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T11:11+0300
2023-08-29T11:16+0300
yaşam
doktor
parazit
solucan
hastane
tedavi
şikayet
piton
yılan
abd
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Avustralyalı doktorlar, hafıza kaybı ve depresyon belirtileri yaşayan bir kadının beyninde 8 santimetre uzunluğunda parazit solucan çıkardığı açıklandı. Beyin cerrahı Dr. Hari Priya Bandi'nin ameliyata aldığı hastasından çıkan bu parazitin hala hayatta olması nedeniyle Dr. Bandi, ne yapması gerektiği konusunda bulaşıcı hastalıklar doktoru Dr. Sanjaya Senanayake ve diğer meslektaşlarına başvurdu.Dr. Senanayake ise, "Beyin cerrahları düzenli olarak beyindeki enfeksiyonlarla ilgilenir, ancak bu kariyer hayatında bir kez görülen bir bulguydu. Hiç kimse bunu bulmayı beklemiyordu" dedi. Daha sonra ne tür bir 'yuvarlak solucanın' nörolojik istilaya ve hastalığa neden olabileceğini araştırmaya başladı.Daha önce insanlarda görülmüyorduDr. Senanayake, bir parazit uzmanının yardımına başvurarak parazitin, tipik olarak 'pitonlarda' bulunan bir yuvarlak solucan olan 'Ophidascaris Robertsi' olduğunu belirledi. Bu tür, daha önce insanları konak olarak hiç seçmemiş bir parazitti.Şikayetleri nedeniyle ilk kez 2021'de hastaneye gitmiş64 yaşındaki hasta, haftalarca süren karın ağrısı ve ishalin ardından sürekli kuru öksürük, ateş ve gece terlemesi yaşadıktan sonra ilk olarak Ocak 2021'de hastaneye yatırıldı. Daha sonra depresyon yaşamaya başlayan hasta kadın, beyninde ameliyat gerektiren anormallikler keşfedilmesine neden olan bir MRI taramasına girdi.Dr. Senanayake, "O zavallı hasta, çok cesur ve harikaydı. Dünyada pitonlarda yuvarlak kurt bulunan ilk hasta olmak istemezsiniz. Ona gerçekten şapka çıkarıyoruz" dedi.Sadece pitonlarda olan bu parazit, insana nasıl bulaşır?Adı açıklanmayan hasta pitonların bulunduğu bir gölün yakınında yaşıyor. Ancak hasta, yılanlarla hiçbir teması olmadığını, belki de parazitin bölgedeki otları toplarken içine girmiş olabileceğini ifade etti. Doktorlar ise hastanın çimenlerle temas ettikten sonra parazit yumurtalarını kendi yiyeceklere ya da mutfak gereçlerine bulaştırdığını düşünüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230828/loch-ness-golu-canavarini-bulmak-icin-seferber-oldular-bircok-kitadan-gonulluler-katildi-1074997545.html
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doktor, parazit, solucan, hastane, tedavi, şikayet, piton, yılan, abd
doktor, parazit, solucan, hastane, tedavi, şikayet, piton, yılan, abd

Doktorlar dehşete düştü: Dünyada ilk kez bir kadının beyninde 'canlı parazit solucan' bulundu

11:11 29.08.2023 (güncellendi: 11:16 29.08.2023)
© Stephen Douglas AtkinsonBilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti
Bilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© Stephen Douglas Atkinson
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Doktorlar ilk kez bir kadının beyninin içinden canlı bir solucan çıkardı, ameliyat literatüre geçti.
Avustralyalı doktorlar, hafıza kaybı ve depresyon belirtileri yaşayan bir kadının beyninde 8 santimetre uzunluğunda parazit solucan çıkardığı açıklandı. Beyin cerrahı Dr. Hari Priya Bandi'nin ameliyata aldığı hastasından çıkan bu parazitin hala hayatta olması nedeniyle Dr. Bandi, ne yapması gerektiği konusunda bulaşıcı hastalıklar doktoru Dr. Sanjaya Senanayake ve diğer meslektaşlarına başvurdu.
Dr. Senanayake ise, "Beyin cerrahları düzenli olarak beyindeki enfeksiyonlarla ilgilenir, ancak bu kariyer hayatında bir kez görülen bir bulguydu. Hiç kimse bunu bulmayı beklemiyordu" dedi. Daha sonra ne tür bir 'yuvarlak solucanın' nörolojik istilaya ve hastalığa neden olabileceğini araştırmaya başladı.

Daha önce insanlarda görülmüyordu

Dr. Senanayake, bir parazit uzmanının yardımına başvurarak parazitin, tipik olarak 'pitonlarda' bulunan bir yuvarlak solucan olan 'Ophidascaris Robertsi' olduğunu belirledi. Bu tür, daha önce insanları konak olarak hiç seçmemiş bir parazitti.

Şikayetleri nedeniyle ilk kez 2021'de hastaneye gitmiş

64 yaşındaki hasta, haftalarca süren karın ağrısı ve ishalin ardından sürekli kuru öksürük, ateş ve gece terlemesi yaşadıktan sonra ilk olarak Ocak 2021'de hastaneye yatırıldı. Daha sonra depresyon yaşamaya başlayan hasta kadın, beyninde ameliyat gerektiren anormallikler keşfedilmesine neden olan bir MRI taramasına girdi.
Dr. Senanayake, "O zavallı hasta, çok cesur ve harikaydı. Dünyada pitonlarda yuvarlak kurt bulunan ilk hasta olmak istemezsiniz. Ona gerçekten şapka çıkarıyoruz" dedi.

Sadece pitonlarda olan bu parazit, insana nasıl bulaşır?

Adı açıklanmayan hasta pitonların bulunduğu bir gölün yakınında yaşıyor. Ancak hasta, yılanlarla hiçbir teması olmadığını, belki de parazitin bölgedeki otları toplarken içine girmiş olabileceğini ifade etti. Doktorlar ise hastanın çimenlerle temas ettikten sonra parazit yumurtalarını kendi yiyeceklere ya da mutfak gereçlerine bulaştırdığını düşünüyor.
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