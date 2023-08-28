https://sputniknews.com.tr/20230828/loch-ness-golu-canavarini-bulmak-icin-seferber-oldular-bircok-kitadan-gonulluler-katildi-1074997545.html
Loch Ness Gölü Canavarı’nı bulmak için seferber oldular: Birçok kıtadan gönüllüler katıldı
Loch Ness Gölü Canavarı’nı bulmak için seferber oldular: Birçok kıtadan gönüllüler katıldı
İskoçya'daki Ness Gölü'nde yaşadığına inanılan ve efsanelere konu olan Ness Gölü Canavarı için düzenlenen son 50 yılın en büyük arama çalışmasına Avrupa'nın... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T16:14+0300
2023-08-28T16:14+0300
2023-08-28T17:05+0300
loch ness gölü
canavar
seferberlik
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yaşam
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İskoçya’da yüzyıllardır efsanelere konu olan canavar için hafta sonu düzenlenen arama çalışmaları ülkede büyük heyecan yarattı. Ness Gölü’nde yaşadığına inanılan ve 1930’lardan beri halk arasında hikayelere konu olan Loch Ness Canavarı için cumartesi ve pazar günleri, son 50 yılın en büyük arama çalışması gerçekleştirildi.Sadece İskoçya’dan değil Avrupa’nın dört bir yanından, ABD’den, Avustralya’dan ve Japonya’dan gönüllüler de canavarı aramak için 37 kilometre uzunluğundaki göle akın etti. Aramalar, yaklaşık 300 kişi tarafında da internetten canlı yayınlandı. ABD’li gönüllü Caroline McNamara, okul yıllarından beri canavar efsanesine büyük ilgi duyduğunu ve keşfe heyecanla katıldığını anlattı.Kayıt cihazını fişe takmamışlarLoch Ness Exploration isimli araştırma grubunun düzenlediği ve gelişmiş tarama cihazlarının kullanıldığı aramalarda gizemli ve tuhaf seslerin duyulması grubu heyecanlandırdı. Fakat bu gizemli seslerin ardından kayıt cihazının fişe takılı olmadığı anlaşıldı.İki gün süren çalışmalarda canavarın izine rastlanamasa da keşif meraklıları aramalara devam etmeyi planlıyor. Loch Ness Monster (Ness Gölü Canavarı) ile ilgili hikayeler, İskoçya’da 6’ncı yüzyıldan kalma kayıtlara kadar dayanıyor. Nessie olarak anılan canavarın 1934 yılında yayınlanan fotoğrafı o dönem büyük heyecan yaratmış, ancak yıllar sonra bunun bir oyuncak olduğu ortaya çıkmıştı. Bugüne kadar canavarın varlığını kanıtlama çabaları da sonuçsuz kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230828/yilin-en-buyuk-ve-en-parlak-ayi-mavi-ay-ne-zamancikacak-1074995598.html
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loch ness gölü, canavar, seferberlik, avrupa, abd, japonya, oyuncak, avustralya
loch ness gölü, canavar, seferberlik, avrupa, abd, japonya, oyuncak, avustralya
Loch Ness Gölü Canavarı’nı bulmak için seferber oldular: Birçok kıtadan gönüllüler katıldı
16:14 28.08.2023 (güncellendi: 17:05 28.08.2023) Abone ol
İskoçya'daki Ness Gölü'nde yaşadığına inanılan ve efsanelere konu olan Ness Gölü Canavarı için düzenlenen son 50 yılın en büyük arama çalışmasına Avrupa'nın dört bir yanından, ABD'den, Avustralya'dan ve Japonya'dan gönüllüler de katıldı. Yüzlerce kişinin seferber olduğu çalışmalarda duyulan gizemli sesler heyecana yol açtı.
İskoçya’da yüzyıllardır efsanelere konu olan canavar için hafta sonu düzenlenen arama çalışmaları ülkede büyük heyecan yarattı. Ness Gölü’nde yaşadığına inanılan ve 1930’lardan beri halk arasında hikayelere konu olan Loch Ness Canavarı için cumartesi ve pazar günleri, son 50 yılın en büyük arama çalışması gerçekleştirildi.
Sadece İskoçya’dan değil Avrupa’nın dört bir yanından, ABD’den, Avustralya’dan ve Japonya’dan gönüllüler de canavarı aramak için 37 kilometre uzunluğundaki göle akın etti. Aramalar, yaklaşık 300 kişi tarafında da internetten canlı yayınlandı. ABD’li gönüllü Caroline McNamara, okul yıllarından beri canavar efsanesine büyük ilgi duyduğunu ve keşfe heyecanla katıldığını anlattı.
Kayıt cihazını fişe takmamışlar
Loch Ness Exploration isimli araştırma grubunun düzenlediği ve gelişmiş tarama cihazlarının kullanıldığı aramalarda gizemli ve tuhaf seslerin duyulması grubu heyecanlandırdı. Fakat bu gizemli seslerin ardından kayıt cihazının fişe takılı olmadığı anlaşıldı.
İki gün süren çalışmalarda canavarın izine rastlanamasa da keşif meraklıları aramalara devam etmeyi planlıyor. Loch Ness Monster (Ness Gölü Canavarı) ile ilgili hikayeler, İskoçya’da 6’ncı yüzyıldan kalma kayıtlara kadar dayanıyor. Nessie olarak anılan canavarın 1934 yılında yayınlanan fotoğrafı o dönem büyük heyecan yaratmış, ancak yıllar sonra bunun bir oyuncak olduğu ortaya çıkmıştı. Bugüne kadar canavarın varlığını kanıtlama çabaları da sonuçsuz kaldı.