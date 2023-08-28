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Yılın en büyük ve en parlak Ay’ı: 'Mavi Ay' ne zaman çıkacak?
Yılın en büyük ve en parlak Ay’ı: 'Mavi Ay' ne zaman çıkacak?
Ay'ın, Dünya'ya en yakın olduğu zamanlardan biri olan Mavi Ay'ın gerçekleşeceği tarih yakınlaşmaya başladı. 2023'ün tek Mavi Ay doğa olayı bu hafta gökyüzünde... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T15:31+0300
2023-08-28T15:32+0300
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Bir süper dolunay olan 'Mavi Ay' yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen ve ender bir olay olarak ön plana çıkıyor. Normalde her ay bir tane olmak üzere 12 dolunay meydana gelirken, dolunayın gerçekleştiği zamanın kesinliği nedeniyle, fazladan bir dolunay daha gerçekleşir. Dolayısıyla zaman zaman bir ayda iki olmak üzere toplam 13 dolunay gerçekleşebiliyor.'Mavi Ay', Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiğinde dolunayın daha parlak ve büyük görünmesine neden oluyor. 'Mavi Ay' terimi, bir mevsimde üçüncü dolunayı ifade ederken, eski geleneklere dayanan bir tanımı da temsil ediyor.Mavi Ay ne zaman çıkacak?Bu yılda 30 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek süper dolunay 1946 yılından bu yana 'Mavi Ay' adıyla anılıyor. Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta doğmuştu ancak 30 Ağustos'ta ortaya çıkacak olan ikinci tam süper Ay, bir 'Mavi Ay' olacak. Mavi Ay nedir?Bununla birlikte Mavi Ay aslında mavi renkte değildir; bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor. Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor. 30 Ağustos'taki süper Ay, ayın başındaki dolunaydan bile daha yakın görünecek. Bununla birlikte Mavi Ay'ı kaçıranlar bir sonraki dolunay için biraz beklemek zorunda kalacaklar. NASA'ya göre, dolunayların yaklaşık yüzde 25'i süper Ay iken, dolunayların sadece yüzde 3'ü Mavi Ay oluyor.Mavi Ay Türkiye'de hangi saat aralığında görülecek?Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak. Gökyüzüne bakanlar bu saatte en parlak ve büyük bir şekilde Mavi Ay'ı görebilecekler. Bir sonraki mavi ay 30 Ağustos'tan sonra Ağustos 2024'da gerçekleşecek.Satürn de görülecekMavi Ay'ın yanında aynı gece Satürn'de saat 03.42 civarlarında görülebilecek bir seviyede olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230828/hindistana-ait-chandrayaan-3-uzay-kesif-aracinin-aydaki-ilk-verileri-yayimlandi-1074977504.html
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Yılın en büyük ve en parlak Ay’ı: 'Mavi Ay' ne zaman çıkacak?

15:31 28.08.2023 (güncellendi: 15:32 28.08.2023)
© Fotoğraf : YoutubeMavi Ay
Mavi Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© Fotoğraf : Youtube
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Ay'ın, Dünya'ya en yakın olduğu zamanlardan biri olan Mavi Ay'ın gerçekleşeceği tarih yakınlaşmaya başladı. 2023'ün tek Mavi Ay doğa olayı bu hafta gökyüzünde görsel bir şölen oluşturacak. Sadece birkaç gün sonra yaşanacak Mavi Ay, yılın en büyük ve en parlak Ay’ı olacak. başladı. Mavi Ay nedir ve ne zaman olacak?
Bir süper dolunay olan 'Mavi Ay' yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen ve ender bir olay olarak ön plana çıkıyor. Normalde her ay bir tane olmak üzere 12 dolunay meydana gelirken, dolunayın gerçekleştiği zamanın kesinliği nedeniyle, fazladan bir dolunay daha gerçekleşir. Dolayısıyla zaman zaman bir ayda iki olmak üzere toplam 13 dolunay gerçekleşebiliyor.
'Mavi Ay', Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiğinde dolunayın daha parlak ve büyük görünmesine neden oluyor. 'Mavi Ay' terimi, bir mevsimde üçüncü dolunayı ifade ederken, eski geleneklere dayanan bir tanımı da temsil ediyor.

Mavi Ay ne zaman çıkacak?

Bu yılda 30 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek süper dolunay 1946 yılından bu yana 'Mavi Ay' adıyla anılıyor. Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta doğmuştu ancak 30 Ağustos'ta ortaya çıkacak olan ikinci tam süper Ay, bir 'Mavi Ay' olacak.

Mavi Ay nedir?

Bununla birlikte Mavi Ay aslında mavi renkte değildir; bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor. Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor. 30 Ağustos'taki süper Ay, ayın başındaki dolunaydan bile daha yakın görünecek. Bununla birlikte Mavi Ay'ı kaçıranlar bir sonraki dolunay için biraz beklemek zorunda kalacaklar. NASA'ya göre, dolunayların yaklaşık yüzde 25'i süper Ay iken, dolunayların sadece yüzde 3'ü Mavi Ay oluyor.

Mavi Ay Türkiye'de hangi saat aralığında görülecek?

Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak. Gökyüzüne bakanlar bu saatte en parlak ve büyük bir şekilde Mavi Ay'ı görebilecekler. Bir sonraki mavi ay 30 Ağustos'tan sonra Ağustos 2024'da gerçekleşecek.

Satürn de görülecek

Mavi Ay'ın yanında aynı gece Satürn'de saat 03.42 civarlarında görülebilecek bir seviyede olacak.
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