https://sputniknews.com.tr/20230830/devlet-erkani-anitkabirde-cumhurbaskani-erdogandan-aciklama-1075042862.html

Devlet erkanı Anıtkabir'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T11:17+0300

2023-08-30T11:17+0300

2023-08-30T11:32+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, deftere şunları yazdı:"Aziz Atatürk; Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesi ile tarif ettiğiniz Büyük Zaferin 101'inci sene-i devriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan bugün de zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu devlet-millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleri ile buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

https://sputniknews.com.tr/20230830/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-zafer-bayrami-mesaji-1075040429.html

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