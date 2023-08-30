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https://sputniknews.com.tr/20230830/balkan-turu-vaadiyle-68-mimari-900-bin-lira-dolandirdilar-1075044334.html
Balkan turu vaadiyle 68 mimarı 900 bin lira dolandırdılar
Balkan turu vaadiyle 68 mimarı 900 bin lira dolandırdılar
Denizli’de 1 haftalık Balkanlar turu için Nisan ayında peşin ödeme yapan 68 mimar, 938 bin lira dolandırıldı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T12:20+0300
2023-08-30T12:20+0300
türkiye
dolandırıcılık
mimar
balkanlar
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Mimarlar, 17-24 Eylül tarihlerinde Büyük Balkanlar Turu düzenlemek üzere İzmir Karşıyaka’da ofisi bulunan TIT firması ile görüştü. Firma kişi başı 480 eurodan anlaşılan tura almak isten 68 oda üyesinden uçak bileti, konaklama ve diğer giderlerin ödenmesi için tur ücretlerini kredi kartı ya da havale seçeneğiyle peşin olarak aldı. Hazırlıkları gözden geçirmek için 24 Ağustos’ta firma ile iletişime geçmeye çalışan oda yönetimi, hiçbir yetkiliye ulaşılmadı. Firma hakkında hem TÜRSAB hem de yasal yasal olarak süreç başlatıldı. Yaşanan olayda kişi başı 480 avrodan 32 bin 640 euro ödeme yapan 68 mimarın, bugünün parasıyla yaklaşık 938 bin lira dolandırıldıkları iddia edildi.Yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Durdu Kabel, “Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak Nisan ayında 17-24 Eylül tarihlerinde 7 gece-8 gün olmak üzere Büyük Balkanlar Turu düzenlemek üzere İzmir Karşıyaka’da ofisi bulunan TIT firması ile görüşülmüş ve o günün şartlarında en uygun teklifi veren firmayla kişi başı 480 eurodan turu almak isteyen üyelerimiz için duyurusu yapılmıştır. Amacımız daha önceki gezilerimizde de olduğu gibi üyelerimiz ve aileleri ile hep birlikte uygun fiyatlarla yurtdışı organizasyonu yapmak idi. 68 kişinin başvurduğu gezi için firma bilgileri katılımcılara iletilerek, uçak bileti, konaklama ve diğer giderlerin ödenmesi için tur ücretleri kredi kartı ya da havale seçeneği sunularak firma tarafından ödeme alınmıştır. 24 Ağustos tarihinde organizasyon ile ilgili ulaşmak istediğimizde ofis ve özel telefonlarından ulaşılamamış, ofislerine de bir süredir gelmedikleri, diğer başka gezilerin de iptal edildiği tespit edilmiştir. Oda sadece gezinin duyurusunu yapmak, üyelerin katılımlarını alarak ilgili acenteye yönlendirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili yasal süreçler başlatılmış, TÜRSAB’a da dilekçeler ile başvurulmuş, üyelerin mağduriyetleri dile getirilmiştir. Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizin mağduriyeti konusunda olarak her türlü desteği verilmiştir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/internet-uzerinden-ek-gelir-elde-etmek-istedi-dolandirildi-biriken-para-cok-cazip-gelmisti-1074697155.html
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dolandırıcılık, mimar, balkanlar
dolandırıcılık, mimar, balkanlar

Balkan turu vaadiyle 68 mimarı 900 bin lira dolandırdılar

12:20 30.08.2023
© İHA / SEMİH CAN YILMAZBalkan turu vaadiyle 68 mimarı 900 bin lira dolandırdılar
Balkan turu vaadiyle 68 mimarı 900 bin lira dolandırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© İHA / SEMİH CAN YILMAZ
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Denizli’de 1 haftalık Balkanlar turu için Nisan ayında peşin ödeme yapan 68 mimar, 938 bin lira dolandırıldı.
Mimarlar, 17-24 Eylül tarihlerinde Büyük Balkanlar Turu düzenlemek üzere İzmir Karşıyaka’da ofisi bulunan TIT firması ile görüştü. Firma kişi başı 480 eurodan anlaşılan tura almak isten 68 oda üyesinden uçak bileti, konaklama ve diğer giderlerin ödenmesi için tur ücretlerini kredi kartı ya da havale seçeneğiyle peşin olarak aldı.
Hazırlıkları gözden geçirmek için 24 Ağustos’ta firma ile iletişime geçmeye çalışan oda yönetimi, hiçbir yetkiliye ulaşılmadı. Firma hakkında hem TÜRSAB hem de yasal yasal olarak süreç başlatıldı. Yaşanan olayda kişi başı 480 avrodan 32 bin 640 euro ödeme yapan 68 mimarın, bugünün parasıyla yaklaşık 938 bin lira dolandırıldıkları iddia edildi.
Yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Durdu Kabel, “Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak Nisan ayında 17-24 Eylül tarihlerinde 7 gece-8 gün olmak üzere Büyük Balkanlar Turu düzenlemek üzere İzmir Karşıyaka’da ofisi bulunan TIT firması ile görüşülmüş ve o günün şartlarında en uygun teklifi veren firmayla kişi başı 480 eurodan turu almak isteyen üyelerimiz için duyurusu yapılmıştır. Amacımız daha önceki gezilerimizde de olduğu gibi üyelerimiz ve aileleri ile hep birlikte uygun fiyatlarla yurtdışı organizasyonu yapmak idi. 68 kişinin başvurduğu gezi için firma bilgileri katılımcılara iletilerek, uçak bileti, konaklama ve diğer giderlerin ödenmesi için tur ücretleri kredi kartı ya da havale seçeneği sunularak firma tarafından ödeme alınmıştır. 24 Ağustos tarihinde organizasyon ile ilgili ulaşmak istediğimizde ofis ve özel telefonlarından ulaşılamamış, ofislerine de bir süredir gelmedikleri, diğer başka gezilerin de iptal edildiği tespit edilmiştir. Oda sadece gezinin duyurusunu yapmak, üyelerin katılımlarını alarak ilgili acenteye yönlendirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili yasal süreçler başlatılmış, TÜRSAB’a da dilekçeler ile başvurulmuş, üyelerin mağduriyetleri dile getirilmiştir. Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizin mağduriyeti konusunda olarak her türlü desteği verilmiştir” dedi.
cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
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